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Haberler Fotohaber Seçmen kağıdı 2. turda yeniden dağıtılacak mı, ne zaman gönderilecek? 28 Mayıs 2023 E devlet ile seçmen kaydı sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 10:55

Seçmen kağıdı 2. turda yeniden dağıtılacak mı, ne zaman gönderilecek? 28 Mayıs 2023 E devlet ile seçmen kaydı sorgulama ekranı!

Seçmen kağıdı ne zaman gelir, 2. Tur dağıtılacak mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilemedi ve seçim ikinci tura kaldı. Yeni seçim 28 Mayıs'ta yapılacak. Seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar hangi sandığa oy vereceğini öğrenebilirken, bazı vatandaşlar seçmen kağıdını kaybetmiş durumda. İkinci turda Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki, seçmen kağıdı 2. turda yeniden dağıtılacak mı? İşte detaylar

Seçmen kağıdı 2. turda yeniden dağıtılacak mı, ne zaman gönderilecek? 28 Mayıs 2023 E devlet ile seçmen kaydı sorgulama ekranı!

Seçmen kağıdı dağıtılacak mı, nerede oy kullanacağım soruları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Seçim ikinci tura kaldı ve vatandaşlar hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmek için arayışa geçmiş durumda. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi için seçmen kağıdı yeniden dağıtılacak mı sorusuna cevap verdi. İşte detaylar

Seçmen kağıdı 2. turda yeniden dağıtılacak mı, ne zaman gönderilecek? 28 Mayıs 2023 E devlet ile seçmen kaydı sorgulama ekranı!

SEÇMEN KAĞIDI TEKRARDAN DAĞITILACAK MI?

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi.

Kurul, bugünkü toplantısında, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvurusunu karara bağladı.

Başvuruyu inceleyen Kurul, talebi kabul ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

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Seçmen kağıdı 2. turda yeniden dağıtılacak mı, ne zaman gönderilecek? 28 Mayıs 2023 E devlet ile seçmen kaydı sorgulama ekranı!

SEÇMEN KAĞITLARI 2. TUR SEÇİMLERDE GEÇERLİ Mİ?

Oy kullanacak vatandaşlar ikinci tur için 28 Mayıs'ta sandığa gidecek. Seçmen bilgi kağıtları ikinci tur seçimlerde de geçerli olacak.

Seçmen kağıdı 2. turda yeniden dağıtılacak mı, ne zaman gönderilecek? 28 Mayıs 2023 E devlet ile seçmen kaydı sorgulama ekranı!

İKİNCİ TUR SEÇİMLERDE AYNI SANDIKTA MI OY KULLANILACAK?

İkinci kez sandık başına gidecek seçmenler, ilk seçimde oy kullandıkları sandıklarda oy verecek.

Seçmen kağıdı 2. turda yeniden dağıtılacak mı, ne zaman gönderilecek? 28 Mayıs 2023 E devlet ile seçmen kaydı sorgulama ekranı!

E DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

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