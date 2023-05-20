Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 10:55

Seçmen kağıdı 2. turda yeniden dağıtılacak mı, ne zaman gönderilecek? 28 Mayıs 2023 E devlet ile seçmen kaydı sorgulama ekranı!

Seçmen kağıdı ne zaman gelir, 2. Tur dağıtılacak mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilemedi ve seçim ikinci tura kaldı. Yeni seçim 28 Mayıs'ta yapılacak. Seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar hangi sandığa oy vereceğini öğrenebilirken, bazı vatandaşlar seçmen kağıdını kaybetmiş durumda. İkinci turda Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki, seçmen kağıdı 2. turda yeniden dağıtılacak mı? İşte detaylar