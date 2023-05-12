Türkiye 14 Mayıs'ta oyunu kullanmak için sandık başına gidecek. Sandıklara gitmeden önce seçmen kağıdını almayanlar oy verip veremeyeceğini sorguluyor. Seçmenlerin seçmen kağıdı yoksa e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir. YSK tarafından açıklanan verilerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi. Peki Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?