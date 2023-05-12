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Haberler Fotohaber Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?
Giriş Tarihi: 12.05.2023 15:36 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 15:36

Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?

Türkiye 14 Mayıs'ta oyunu kullanmak için sandık başına gidecek. Sandıklara gitmeden önce seçmen kağıdını almayanlar oy verip veremeyeceğini sorguluyor. Seçmenlerin seçmen kağıdı yoksa e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir. YSK tarafından açıklanan verilerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi. Peki Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?

Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, oy kullanırken seçmen kağıdı zorunlu mu sorusuna yanıt aranıyor. YSK tarafından açıklanan verilerde 60 milyona yakın kişi oy kullanacak. Seçim günü gerekli belgeler, oy kabinlere girilmeden önce sandık görevlilerine gösterilecek. Peki Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?

Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?

OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı ile gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.

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Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?

SEÇİMLERDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.

e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.

Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?
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Seçmen kağıdı olmadan oy verilebilir mi, zorunlu mu? Oy verirken kimlik gerekir mi, eski kimlik geçerli sayılıyor mu?
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