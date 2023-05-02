Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:03

Seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı, zorunlu mu? Nerede oy kullanacağım sorgula! 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı neden gelmedi, ne zaman gelecek?

Türkiye 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve kendisini mecliste temsil edecek vekilleri seçmek için sandığa gidecek. Bu noktada her seçimde olduğu gibi 14 Mayıs seçimi için de hanelere seçmen kağıdı gönderiliyor. Hali hazırda gönderilmeye başlanırken, bazı hanelere henüz gitmedi. Bu noktada "seçmen kağıdı neden gelmedi, seçmen kağıdı ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Seçmen kağıdı e devlet sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar nerede oy kullanacağım sorusuna cevap alabilir. Peki, seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı zorunlu mu? İşte konu hakkında detaylar