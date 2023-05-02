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Haberler Fotohaber Seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı, zorunlu mu? Nerede oy kullanacağım sorgula! 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı neden gelmedi, ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:03

Seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı, zorunlu mu? Nerede oy kullanacağım sorgula! 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı neden gelmedi, ne zaman gelecek?

Türkiye 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve kendisini mecliste temsil edecek vekilleri seçmek için sandığa gidecek. Bu noktada her seçimde olduğu gibi 14 Mayıs seçimi için de hanelere seçmen kağıdı gönderiliyor. Hali hazırda gönderilmeye başlanırken, bazı hanelere henüz gitmedi. Bu noktada "seçmen kağıdı neden gelmedi, seçmen kağıdı ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Seçmen kağıdı e devlet sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar nerede oy kullanacağım sorusuna cevap alabilir. Peki, seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı zorunlu mu? İşte konu hakkında detaylar

Seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı, zorunlu mu? Nerede oy kullanacağım sorgula! 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı neden gelmedi, ne zaman gelecek?

Seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı, seçmen kağıdım neden geldi mi, ne zaman gelecek soruları yanıt aramaya çalışıyor. Seçime 11 gün kala vatandaşlar nerede oy kullanacağını e devlet üzerinden öğrenebilecek. YSK seçmen takvimine göre seçmen kağıtları bu hafta sonuna kadar dağıtılacak. İşte konu hakkında detaylar

Seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı, zorunlu mu? Nerede oy kullanacağım sorgula! 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı neden gelmedi, ne zaman gelecek?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI, ZORUNLU MU?

Seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin seçim dönemlerinde sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra, her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarasını ve diğer bilgilerini gösterir belge (Seçmen Bilgi Kâğıdı) hazırlanır. Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

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Seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı, zorunlu mu? Nerede oy kullanacağım sorgula! 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı neden gelmedi, ne zaman gelecek?

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı, zorunlu mu? Nerede oy kullanacağım sorgula! 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı neden gelmedi, ne zaman gelecek?

YURTİÇİ SEÇMEN SORGULAMA EKRANI ERİŞİME AÇILDI

14 Mayıs Genel Seçimleri için Yurt İçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı. Buna göre ikametinizin olduğu ilçede oy atacağınız okul/kurum belirlendi.

Seçmen kağıdı olmayan oy kullanılır mı, zorunlu mu? Nerede oy kullanacağım sorgula! 14 Mayıs 2023 seçimleri seçmen kağıdı neden gelmedi, ne zaman gelecek?

YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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