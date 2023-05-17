SED yardımı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Mayıs 2023 SED yardımı ödeme ve sorgulama ekranı

SED YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimleri ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayı içerisinde 561 milyon 123 bin 454 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan Yanık, bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.