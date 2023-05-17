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Haberler Fotohaber SED yardımı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Mayıs 2023 SED yardımı ödeme ve sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 17.05.2023 23:49 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 23:49

SED yardımı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Mayıs 2023 SED yardımı ödeme ve sorgulama ekranı

İhtiyaç sahipli ailelere çocuklarının masraflarını karşılamaları için verilen SEF yardımı ödemeleri merak ediliyor. Mayıs SED yardımının ne zaman yatacağı ile ilgili Bakan Yanık, 561 milyon 123 bin 454 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak ödeniyor. Peki SED yardımı ne zaman yatacak? Mayıs 2023 SED yardımı ödeme ve sorgulama ekranı

SED yardımı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Mayıs 2023 SED yardımı ödeme ve sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmakta olan SED yardımı ödemeleri için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik olan bu ödenekle ilgili olarak Mayıs ayının ortalarına doğru "SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sosyal Ve Ekonomik Destek yardımının her ay belirlenen tarihlerde kişilerin hesaplarına yatırıldığı biliniyor. Peki, Mayıs 2023 SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

SED yardımı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Mayıs 2023 SED yardımı ödeme ve sorgulama ekranı

SED YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimleri ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayı içerisinde 561 milyon 123 bin 454 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan Yanık, bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.

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SED yardımı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Mayıs 2023 SED yardımı ödeme ve sorgulama ekranı

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 178 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mayıs ayı içerisinde toplam 561 milyon 123 bin 454 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

SED yardımı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Mayıs 2023 SED yardımı ödeme ve sorgulama ekranı

SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

SED yardımı ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında yatacak? Mayıs 2023 SED yardımı ödeme ve sorgulama ekranı
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