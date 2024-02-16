SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI: 2024 Şubat ayı SED yardımı yattı mı, zamlı çocuk parası ne kadar oldu?

ZAMLI SED ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

SED yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Şubat ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak SED ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.