Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
14:38
SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI: 2024 Şubat ayı SED yardımı yattı mı, zamlı çocuk parası ne kadar oldu?
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kapsamında, ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan ödemenin bu ay zamlı yatırılıp yatırılmayacağı araştırılmaya başladı. Memur zammına gelen zamla birlikte birçok kalemde artışa gidildi ve devlet yardımlarında ödemeler zamlı bir şekilde yattı. Peki, SED yardımı yattı mı, zamlı çocuk parası ne kadar oldu? İşte SED yardımı sorgulama ekranı ve ayrıntılar