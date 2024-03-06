Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
11:28
SED YARDIM ÖDEME SORGULA: SED ödemeleri yattı mı, ayın kaçında verilecek, çocuk parası ne zaman yatacak?
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kapsamında, ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan ödemenin bu ay ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Ocak ayı memur zammı ile beraber sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde de yüzde 50 artışa gidilmişti. Ödemeler kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, SED yardımı ne zaman yatacak, ödendi mi? İşte, 2024 mart ayı SED yardımı ödeme tarihi ve konu hakkında ayrıntılar.