SED YARDIM ÖDEME SORGULA: SED ödemeleri yattı mı, ayın kaçında verilecek, çocuk parası ne zaman yatacak?

2024 MART SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Şubat ayına ilişkin 872,4 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirmişti.

Ancak mart ayı SED ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman yer vereceğiz.