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Haberler Fotohaber SED YARDIM ÖDEME SORGULA: SED ödemeleri yattı mı, ayın kaçında verilecek, çocuk parası ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 11:28

SED YARDIM ÖDEME SORGULA: SED ödemeleri yattı mı, ayın kaçında verilecek, çocuk parası ne zaman yatacak?

Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kapsamında, ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan ödemenin bu ay ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı. Ocak ayı memur zammı ile beraber sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde de yüzde 50 artışa gidilmişti. Ödemeler kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, SED yardımı ne zaman yatacak, ödendi mi? İşte, 2024 mart ayı SED yardımı ödeme tarihi ve konu hakkında ayrıntılar.

SED YARDIM ÖDEME SORGULA: SED ödemeleri yattı mı, ayın kaçında verilecek, çocuk parası ne zaman yatacak?

2024 Mart SED yardımı tarihleri takip edilmeye başladı. Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımıyla ilgili gelecek duyuru beklenmeye başladı. Ocak ayı zammıyla zamlı yatan SED yardımı ne kadar oldu? SED yardımı yattı mı, ayın kaçında verilecek?

SED YARDIM ÖDEME SORGULA: SED ödemeleri yattı mı, ayın kaçında verilecek, çocuk parası ne zaman yatacak?

2024 MART SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Şubat ayına ilişkin 872,4 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirmişti.

Ancak mart ayı SED ödeme tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman yer vereceğiz.

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SED YARDIM ÖDEME SORGULA: SED ödemeleri yattı mı, ayın kaçında verilecek, çocuk parası ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI

Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.

SED YARDIM ÖDEME SORGULA: SED ödemeleri yattı mı, ayın kaçında verilecek, çocuk parası ne zaman yatacak?

SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SED YARDIM ÖDEME SORGULA: SED ödemeleri yattı mı, ayın kaçında verilecek, çocuk parası ne zaman yatacak?

SED YARDIMI (ÇOCUK PARASI) NE KADAR OLDU?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi.

Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.

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