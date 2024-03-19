Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman 2024? Bakan Göktaş duyurdu: İşte şehit yakını ve gazi ataması tarihi!

'KAMUDA 49 BİN 901 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKININI İSTİDAM ETMİŞ OLACAĞIZ'

Şehit ve gazilerin vatan uğruna, bayrak uğruna canlarını feda ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Sizlerin gösterdiği bu büyük fedakarlık karşısında bizler de canı gönülden, derin bir vefayla çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa, hiç tereddüt etmeden yerine getiriyoruz. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, konuttan ücretsiz seyahat hakkına kadar birçok alanda sizlere destek sağlamaya devam ediyoruz.

Bu cuma, yani ayın 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız. Devletimizin maddi ve manevi tüm imkanlarını sizler için seferber ettiğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şehit yakını ve gaziler olarak gösterdiğiniz vakur duruş milletimiz için gurur ve cesaret vesilesidir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.