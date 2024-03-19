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Haberler Fotohaber Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman 2024? Bakan Göktaş duyurdu: İşte şehit yakını ve gazi ataması tarihi!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:01

Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman 2024? Bakan Göktaş duyurdu: İşte şehit yakını ve gazi ataması tarihi!

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz gün Bursa'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak şehit yakını, gazi ve gazi ataması için tarih verdi. Yeni atama ile birlikte kamuda toplam çalışan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 49 bin 901'e ulaşacak. Şimdi binlerce kişi ''Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman 2024?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.

Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman 2024? Bakan Göktaş duyurdu: İşte şehit yakını ve gazi ataması tarihi!

Şehit yakını ve gazi ataması tarihi 2024 Mart ayına girilmesiyle birlikte sorgulanmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merakla beklenen atama tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün Bursa'da iftar programına katılan Bakan Göktaş, yeni atama ile birlikte kamuda toplam çalışan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 49 bin 901'e ulaşacağını belirtti. Şimdi tüm gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurularında. Peki, 2024 şehit yakını ve gazi ataması ne zaman yapılacak? İşte yanıtı…

Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman 2024? Bakan Göktaş duyurdu: İşte şehit yakını ve gazi ataması tarihi!

BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU! ŞEHİT YAKINI VE GAZİ ATAMASI TARİHİ BELLİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşmasına Çanakkale Zaferinin 109'uncu yıldönümü vesilesiyle şehitlere rahmet dileyerek başlayan Bakan Göktaş, gazilere teşekkür etti.

Hükümet olarak üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirdiklerini belirten Göktaş, "Biz de şehitlerimizin geride bıraktıkları emanetleri korumayı, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin her daim yanında olmayı vatani bir görev bildik. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarını hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur, büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.

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Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman 2024? Bakan Göktaş duyurdu: İşte şehit yakını ve gazi ataması tarihi!

'KAMUDA 49 BİN 901 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKININI İSTİDAM ETMİŞ OLACAĞIZ'

Şehit ve gazilerin vatan uğruna, bayrak uğruna canlarını feda ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Sizlerin gösterdiği bu büyük fedakarlık karşısında bizler de canı gönülden, derin bir vefayla çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizler için ne yapmamız gerekiyorsa, hiç tereddüt etmeden yerine getiriyoruz. Eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere, konuttan ücretsiz seyahat hakkına kadar birçok alanda sizlere destek sağlamaya devam ediyoruz.

Bu cuma, yani ayın 22'sinde şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceğimizin müjdesini de buradan sizlerle paylaşmak isterim. Böylece yapacağımız yeni atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakınını istidam etmiş olacağız. Devletimizin maddi ve manevi tüm imkanlarını sizler için seferber ettiğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Şehit yakını ve gaziler olarak gösterdiğiniz vakur duruş milletimiz için gurur ve cesaret vesilesidir. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeniz için her türlü desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman 2024? Bakan Göktaş duyurdu: İşte şehit yakını ve gazi ataması tarihi!

ŞEHİT YAKINI VE GAZİ ATAMASI NE ZAMAN?

Şehit yakını ve gazi ataması 22 Mart 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Şehit yakını ve gazi ataması ne zaman 2024? Bakan Göktaş duyurdu: İşte şehit yakını ve gazi ataması tarihi!

KAÇ KİŞİ ATANACAK?

Bakan Göktaş son açıklamasında kaç şehit yakını ve gazi ataması yapılacağına dair bir açıklamada bulunmazken, Mart ayı başında yapılan açıklamada yaklaşık 500 kişinin atanacağını ifade etmişti.

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