Şekerbank temettü ödeme tarihleri 2024: SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

SKBNK Şekerbank temettü ödeme tarihleri belli oldu. Şekerbank T.A.Ş., KAP'a şirket, 2023 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımı hakkında bildirimde bulundu. Şirketin hisse başına ödenecek nakit temettü tutarları ve ödeme tarihleri netleşti. Bu gelişme sonrası şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2024 SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte SKBNK Şekerbank temettü ödeme tarihleri 2024.