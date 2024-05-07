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Haberler Fotohaber Şekerbank temettü ödeme tarihleri 2024: SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:55

Şekerbank temettü ödeme tarihleri 2024: SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Şekerbank temettü ödeme tarihleri hisse sahibi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Şekerbank T.A.Ş., yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama doğrultusunda temettülerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı netleşti. Temettü, şirket hissedarlarına ortaklık payları oranında kar payı dağıtılmasıdır. Peki, SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte, SKBNK Şekerbank temettü ödeme tarihi…

Şekerbank temettü ödeme tarihleri 2024: SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

SKBNK Şekerbank temettü ödeme tarihleri belli oldu. Şekerbank T.A.Ş., KAP'a şirket, 2023 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımı hakkında bildirimde bulundu. Şirketin hisse başına ödenecek nakit temettü tutarları ve ödeme tarihleri netleşti. Bu gelişme sonrası şirketin hisselerine ortak olan kişiler "2024 SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak ve ne kadar ödenecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte SKBNK Şekerbank temettü ödeme tarihleri 2024.

Şekerbank temettü ödeme tarihleri 2024: SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

ŞEKERBANK TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ 2024: ŞEKERBANK TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK, HİSSE BAŞI KAÇ TL KAR VERECEK?

Şekerbank T.A.Ş., KAP'a 2023 yıl kar payı dağıtımına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Böylece Şekerbank'ın temettü dağıtacağı tarih ve miktarı belli oldu.

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Şekerbank temettü ödeme tarihleri 2024: SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

ŞEKERBANK (SKBNK) TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Şekerbank T.A.Ş. 3 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2023 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımı hakkında bildirimde bulundu.

Buna göre Şekerbank pay başına brüt 0,0615591 TL, net 0,0554031 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Mayıs 2024 ve ödeme tarihi 15 Mayıs 2024 olacak.

Şekerbank temettü ödeme tarihleri 2024: SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

ŞEKERBANK'TAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarına göre oluşan 2,445,692,488.67 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;

- % 5'inin 122,284,624.43 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına,

- Ödenmiş sermayenin %5'i oranında 93,000,000.00 TL'nin ortaklara birinci temettü, 7,500,000.00 TL'nin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilgili yıl ücretlerine kıyasen temettü olarak ödenmesini ve 21,500,000.00 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına,

Şekerbank temettü ödeme tarihleri 2024: SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve ortaklara dağıtılan ikinci temettünün onda biri olan 2,900,000.00 TL'nin Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına,

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak üzere; 79,759,477.20 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasına,

- Yasal yedek dağıtımı, temettü ödemeleri ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan 2,118,748,387.04 TL'nin ve 371,191.98 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, ve temettü ödemelerinin 13.05.2024 tarihinde yapılması hususuna karar verilmiştir.

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