Şekerbank temettü ödeme tarihleri 2024: SKBNK Şekerbank temettü ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

ŞEKERBANK'TAN KAR PAYI AÇIKLAMASI
Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:
Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarına göre oluşan 2,445,692,488.67 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;
- % 5'inin 122,284,624.43 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına,
- Ödenmiş sermayenin %5'i oranında 93,000,000.00 TL'nin ortaklara birinci temettü, 7,500,000.00 TL'nin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilgili yıl ücretlerine kıyasen temettü olarak ödenmesini ve 21,500,000.00 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına,