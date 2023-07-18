Selçuk Üniversitesi taban puanları 2023: Selçuk Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Selçuk Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki bölümleri tercih listesine yazacak olan adayların araştırma konularının başında geliyor. Eşit ağırlık, sayısal ya da sözel çıkışlı olup alanına uygun bir bölüm seçmeyi düşünen adaylar, Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 Selçuk Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…
2023 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|220+6
200+5
200+5
190+5
|226
205
205
195
|14.222
11.729
10.900
10.148
|505,22707
450,58857
508,13909
490,41617
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|31.301
26.811
25.900
22.947
|480,58653
422,45951
485,12026
462,57806
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|49.731
42.891
40.500
39.012
|457,93665
400,75320
466,49145
435,89217
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|64+2
64+2
64+2
56+2
|66
66
66
58
|69.468
87.338
99.700
121.318
|435,72603
354,06034
399,94951
341,65028
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|76.391
74.117
68.800
79.689
|428,39980
366,56797
433,70614
381,82976
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|64+2
64+2
64+2
56+2
|66
66
66
58
|92.218
120.416
147.000
172.371
|412,77969
327,14636
358,40670
308,38896
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
155+4
155+4
|154
154
159
159
|92.568
83.068
92.700
106.068
|412,45231
357,86661
407,18825
354,83476
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|134.155
153.383
143.000
143.321
|377,11959
305,71142
361,63536
325,65571
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|134.223
129.273
129.000
136.760
|377,07835
320,87789
372,07755
330,09475
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|163.001
160.724
162.000
163.713
|357,58291
301,54316
347,54574
313,13696
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
|Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|189.662
181.419
183.000
186.936
|342,51874
290,79748
334,43808
301,01744
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|16+1
16+1
16+1
14+1
|17
17
17
15
|190.287
224.145
241.000
229.747
|342,17587
272,24752
305,49302
282,86139
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|196.187
211.630
199.000
205.521
|339,17966
277,28853
325,44685
292,53860
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|24+1
24+1
24+1
—
|25
25
25
—
|198.155
233.161
240.000
—
|338,17936
268,80822
305,91104
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|203.467
201.077
200.000
211.236
|335,61348
281,74184
324,91418
290,15356
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|210.297
178.409
141.000
114.459
|332,36228
292,31588
362,93221
347,33397
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|213.017
229.576
209.000
200.273
|331,10849
270,15643
320,53398
294,81767
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
60+2
—
|67
67
62
—
|238.768
250.811
220.000
—
|319,91658
262,60132
314,63222
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|16+1
16+1
16+1
14+1
|17
17
17
15
|242.737
296.459
288.000
297.227
|318,30618
248,81744
287,03071
261,33292
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|248.599
286.208
276.000
266.652
|315,99037
251,65968
291,48913
270,24272
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
15+1
20+1
40+1
|2
1
2
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|274.996
316.512
286.000
281.753
|306,21450
243,48998
288,00265
265,66995
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|276.414
293.806
296.000
301.480
|305,74643
249,54895
284,34958
260,20526
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|285.499
305.633
—
—
|302,62853
246,32221
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
7
9
13
|288.075
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|301,77965
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
2023 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|3
2
3
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
|Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|293.736
262.075
235.000
192.658
|299,93212
258,94155
307,84547
298,31502
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|22
23
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
283.000
266.317
|Dolmadı
Dolmadı
289,10613
270,35337
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|6+1
6+1
6+1
—
|7
7
6
—
|297.544
296.888
Dolmadı
—
|298,70480
248,70374
Dolmadı
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
40+1
75+2
|13
17
14
23
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
8
11
|299.152
291.574
Dolmadı
Dolmadı
|298,21134
250,14898
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
56+2
56+2
|59
29
58
58
|Dolmadı
Dolmadı
277.000
260.158
|Dolmadı
Dolmadı
291,22304
272,29128
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|310.039
343.924
323.000
338.327
|294,85563
236,83410
275,83193
251,12173
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
60+2
50+2
|67
67
62
52
|311.064
336.894
210.000
134.418
|294,54353
238,49779
319,77650
331,76583
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|325.563
353.093
—
—
|290,28438
234,64681
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|334.313
364.542
363.000
390.848
|287,81097
231,67848
264,44967
240,12679
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyokimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|341.726
342.448
331.000
351.660
|285,75469
237,17234
273,10625
248,12244
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
30
31
31
|362.002
Dolmadı
421.000
462.094
|280,45987
Dolmadı
250,89310
225,73154
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|377.649
382.413
382.000
410.160
|276,67063
222,91729
259,69366
236,54034
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|387.213
384.327
386.000
384.049
|274,45751
219,98151
258,84445
241,42532
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
14
47
47
|402.511
Dolmadı
404.000
406.555
|271,07003
Dolmadı
254,50233
237,20262
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|406.751
380.220
324.000
330.067
|270,18272
224,97011
275,28954
253,04564
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
6
16
16
|425.609
Dolmadı
406.000
395.874
|266,29358
Dolmadı
254,08568
239,15607
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
12
41
41
|440.216
Dolmadı
404.000
409.742
|263,41917
Dolmadı
254,57537
236,61568
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
30+1
30+1
|35+1
35+1
30+1
30+1
|473.298
Dolmadı
488.000
Dolmadı
|257,48490
Dolmadı
238,01718
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
22
—
—
|482.563
Dolmadı
—
—
|255,94224
Dolmadı
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
11
36
36
|485.210
Dolmadı
402.000
404.364
|255,50122
Dolmadı
255,08801
237,60708
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
16
62
62
|492.390
Dolmadı
373.000
368.893
|254,37560
Dolmadı
262,02084
244,50324
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
9
31
31
|528.474
Dolmadı
443.000
446.204
|248,94231
Dolmadı
246,34508
229,75504
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
2
31
29
|530.345
Dolmadı
533.000
Dolmadı
|248,68967
Dolmadı
230,72040
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
15+1
15+1
|21
2
16
10
|535.137
Dolmadı
519.000
Dolmadı
|248,01896
Dolmadı
232,80191
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Yabancı Diller Yüksekokulu
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.946
23.716
19.900
19.455
|393,94386
361,64663
384,87028
381,98701
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|28.686
26.843
22.800
23.155
|386,32108
351,81986
374,41649
368,27643
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Yabancı Diller Yüksekokulu
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|32.332
31.347
25.900
25.652
|376,22949
337,81598
363,68090
359,56102
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|36.115
34.983
27.700
27.399
|366,08942
326,55521
357,83418
353,97667
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|54.026
51.629
48.500
51.373
|320,54948
275,35116
291,46803
281,23751
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|60.257
53.995
51.700
52.734
|305,49166
268,57524
281,87261
277,30563
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|61.374
55.775
46.400
46.117
|302,79559
263,59622
297,78621
296,38206
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|68.032
65.038
60.500
60.633
|287,36756
238,64308
256,82446
256,57606
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|68.064
63.988
56.400
55.301
|287,29448
241,40897
268,16166
270,40027
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Yabancı Diller Yüksekokulu
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|68.524
60.084
49.500
55.320
|286,25417
251,71776
288,42002
270,33999
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arap Dili ve Edebiyatı
(Arapça) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|68.653
57.640
46.600
55.585
|285,90228
258,35829
296,96813
269,67954
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|69.793
62.788
51.000
45.954
|283,24701
244,63570
283,99128
296,88220
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|70.289
64.982
62.000
65.501
|282,13645
238,80128
252,91864
244,76393
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arap Dili ve Edebiyatı
(Arapça) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
51
62
62
|84.061
Dolmadı
61.200
69.929
|252,74244
Dolmadı
254,93325
234,42995
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|20+1
20+1
20+1
30+1
|21
7
11
5
|114.497
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|191,09899
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|250+7
250+7
260+7
260+7
|257
257
267
267
|22.769
28.021
13.200
20.368
|424,40418
367,47440
427,75328
406,52510
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|230+6
230+6
240+6
240+6
|236
236
246
246
|43.032
58.693
23.300
31.306
|408,78522
342,61145
411,92617
394,15731
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|84.230
88.267
56.600
58.563
|386,13593
325,84711
386,51514
372,15291
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|100.491
100.709
—
—
|378,61545
319,96515
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|115.876
100.560
68.700
77.931
|371,96620
320,02873
379,70145
359,99135
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|219.002
211.823
168.000
169.733
|337,62486
282,36583
336,18845
319,35664
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|260.316
343.554
396.000
480.415
|327,50400
255,84602
278,24130
256,04372
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|280.384
300.594
216.000
209.730
|323,10844
263,26332
320,36369
306,92099
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|290.283
290.329
242.000
226.695
|321,03014
265,20348
312,58229
302,24308
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|359.103
329.493
248.000
218.767
|308,14162
258,16693
311,09911
304,39339
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|401.134
433.613
298.000
264.378
|301,33093
242,60844
298,35537
292,94874
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|413.814
422.161
360.000
356.864
|299,42047
244,14398
285,08521
274,48774
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|482.652
547.403
525.000
515.139
|289,75233
227,21159
257,78271
251,63902
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
70+2
70+2
70+2
|82
72
72
72
|485.876
494.666
415.000
359.554
|289,34512
234,88611
274,87510
274,02193
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|487.503
482.930
486.000
499.766
|289,14066
236,32590
263,51517
253,55297
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|523.120
500.586
379.000
302.019
|284,64188
234,13518
281,44225
284,81001
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|551.816
567.348
475.000
423.742
|281,21441
222,09869
265,13969
263,84370
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Moda Tasarımı
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
37
41
41
|569.520
Dolmadı
558.000
603.771
|279,17693
Dolmadı
253,27828
241,59696
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
93
103
113
|605.346
Dolmadı
619.000
629.067
|275,21328
Dolmadı
245,50187
238,97364
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
93
103
113
|609.467
Dolmadı
508.000
473.292
|274,77292
Dolmadı
260,21263
256,96985
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
15
41
41
|654.564
Dolmadı
723.000
679.780
|270,04517
Dolmadı
233,81732
233,96020
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
21
72
72
|744.929
Dolmadı
592.000
506.191
|261,38822
Dolmadı
248,89474
252,73163
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
30
103
113
|753.041
Dolmadı
650.000
611.915
|260,65073
Dolmadı
241,91908
240,74208
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
60+2
70+2
|41
5
62
72
|765.125
Dolmadı
688.000
644.541
|259,56881
Dolmadı
237,60011
237,42004
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
28
82
93
|831.877
Dolmadı
566.000
541.011
|253,77722
Dolmadı
252,21790
248,51932
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
1
31
29
|854.781
Dolmadı
858.000
Dolmadı
|251,85810
Dolmadı
221,35743
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
7
41
41
|862.169
Dolmadı
740.000
764.098
|251,25155
Dolmadı
232,06387
224,89728
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
7
41
29
|864.451
Dolmadı
918.000
Dolmadı
|251,06887
Dolmadı
215,96756
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
3
82
93
|915.498
Dolmadı
741.000
726.555
|246,96405
Dolmadı
231,96360
229,31006
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
2
52
35
|955.059
Dolmadı
900.000
Dolmadı
|243,86354
Dolmadı
217,67051
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
1
41
41
|985.539
Dolmadı
774.000
761.832
|241,56234
Dolmadı
228,75411
225,20082
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
11
52
52
|988.514
Dolmadı
792.000
812.625
|241,33769
Dolmadı
227,06195
210,20698
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
15
82
82
|1.005.972
Dolmadı
609.000
540.971
|240,01790
Dolmadı
246,75062
248,52442
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
(4 Yıllık)
|EA
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
3
18
15
|1.038.355
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|237,63484
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
4
41
20
|1.058.541
Dolmadı
879.000
Dolmadı
|236,17100
Dolmadı
219,55062
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
1
41
41
|1.098.203
Dolmadı
825.000
820.223
|233,30582
Dolmadı
224,12787
204,05464
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
25+1
30+1
|31
2
26
12
|1.213.178
Dolmadı
960.000
Dolmadı
|225,22401
Dolmadı
210,85911
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
—
—
|31
—
—
—
|1.337.977
Dolmadı
—
—
|216,52739
Dolmadı
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|32.501
22.844
22.600
25.742
|390,22788
353,03612
383,40865
386,05660
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|71.673
83.548
63.500
67.951
|365,62260
311,64102
350,45331
356,79817
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|110.201
130.048
88.300
93.697
|350,22710
294,77528
338,31500
345,48714
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|123.118
—
—
—
|345,98566
—
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İslami İlimler Fakültesi
|İslami İlimler
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
100+3
100+3
|93
93
103
103
|132.017
106.161
84.500
76.512
|343,27104
302,67961
339,96800
352,71350
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Çizgi Film ve Animasyon
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|141.990
247.901
—
—
|340,46665
266,77589
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|183.916
214.738
160.000
144.000
|329,79140
273,36915
313,74528
328,54638
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İslami İlimler Fakültesi
|İslami İlimler
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|249.992
213.526
116.000
112.350
|316,43851
273,62400
327,49875
338,51850
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|261.360
275.723
209.000
200.593
|314,44788
261,71806
301,29463
314,10689
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İslami İlimler Fakültesi
|İslami İlimler
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|300.126
491.826
—
—
|306,66008
230,96984
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|315.461
384.011
269.000
241.301
|305,65750
245,05868
288,49969
305,39479
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|316.853
288.195
250.000
229.641
|305,44004
259,55571
292,33521
307,77150
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|358.696
428.287
288.000
247.935
|299,33437
239,18796
284,78972
304,07019
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İslami İlimler Fakültesi
|İslami İlimler
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|366.998
228.807
—
—
|298,15408
270,49478
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|410.959
461.678
369.000
345.346
|292,30196
234,95732
270,55477
286,54203
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|512.985
462.672
388.000
344.869
|280,03600
234,82976
267,31832
286,61859
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
—
—
|31
31
—
—
|533.958
524.491
—
—
|277,71102
225,70240
—
—
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|594.375
526.828
376.000
338.411
|271,31092
225,25876
269,29892
287,67713
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesİ
|El Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
28
31
21
|624.221
Dolmadı
533.000
Dolmadı
|268,25419
Dolmadı
245,82221
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
57
82
82
|689.724
Dolmadı
464.000
394.183
|261,79990
Dolmadı
255,71037
278,86043
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|72
72
72
82
|755.420
497.146
436.000
407.530
|255,67573
230,19891
259,88399
276,86645
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Reklamcılık
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
53
62
72
|821.777
Dolmadı
523.000
476.384
|249,73123
Dolmadı
247,31911
266,99036
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
44
72
72
|873.136
Dolmadı
555.000
498.779
|245,18438
Dolmadı
242,87435
263,95535
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
25
82
82
|955.116
Dolmadı
568.000
498.850
|238,07491
Dolmadı
241,04364
263,94507
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
3
72
72
|1.274.845
Dolmadı
707.000
584.441
|208,27704
Dolmadı
223,35294
252,92188
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|359,55783
301,63222
|343.594
350.209
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|356,23518
309,32987
|360.493
310.278
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|343,14885
293,22124
|435.961
400.438
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|332,62011
281,82591
|507.102
480.540
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|328,50954
280,20062
|537.510
493.236
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|325,98047
279,89223
|557.141
495.628
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|322,27620
275,00246
|587.212
535.986
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Odyometri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|319,14249
270,28666
|613.787
578.001
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Diyaliz
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|318,36716
272,70602
|620.518
556.201
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|317,69027
266,81986
|626.427
610.742
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|315,62680
266,47387
|645.176
614.149
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|314,49313
264,04318
|655.487
638.024
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Huğlu Meslek Yüksekokulu
|Silah Sanayi Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|298,48544
249,42763
|817.133
800.574
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|292,60588
245,90960
|883.795
842.516
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|288,80748
242,56173
|929.277
881.883
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|286,68342
245,37662
|955.313
848.820
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|284,96639
239,06339
|977.190
922.555
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sarayönü Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|284,45629
232,09478
|983.599
1.005.236
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Çumra Meslek Yüksekokulu
|Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|281,24729
241,43829
|1.025.430
894.853
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|279,20905
228,35624
|1.052.709
1.052.162
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|279,03130
239,97090
|1.055.170
912.060
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|272,72523
225,69151
|1.143.394
1.086.939
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|272,49468
222,23456
|1.146.684
1.133.273
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|272,15298
228,92496
|1.151.567
1.044.776
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|271,24859
223,68458
|1.164.789
1.113.763
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|270,96472
221,16413
|1.168.896
1.147.751
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|269,08159
215,99509
|1.196.969
1.216.799
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ilgın Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|266,08526
212,19113
|1.242.627
1.269.563
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Güneysınır Meslek Yüksekokulu
|Tapu ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|265,76301
226,98099
|1.247.489
1.069.891
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Kulu Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|263,47576
210,72432
|1.283.214
1.290.601
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Bozkır Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|259,93144
208,33239
|1.340.536
1.325.945
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|140+4
140+4
|144
144
|257,18726
209,35451
|1.386.322
1.310.726
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|85+3
85+3
|88
88
|256,84637
209,29264
|1.392.014
1.311.672
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
|Spor Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|256,52702
208,02486
|1.397.608
1.330.571
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Huğlu Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|255,83570
198,26064
|1.409.410
1.479.760
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|255,66382
204,30653
|1.412.492
1.387.231
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|254,74760
191,64868
|1.428.243
1.565.925
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|253,77414
198,39905
|1.445.100
1.477.661
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
58
|251,71851
Dolmadı
|1.481.608
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Güneysınır Meslek Yüksekokulu
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|251,43987
197,28944
|1.486.553
1.494.135
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|251,29419
190,27789
|1.489.177
1.579.254
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|249,58696
193,74744
|1.520.258
1.541.841
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ilgın Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|249,51679
172,83403
|1.521.537
1.625.012
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|120+3
120+3
|123
123
|249,01867
198,33700
|1.530.739
1.478.638
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|248,77582
196,01004
|1.535.200
1.512.238
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ilgın Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|248,64782
184,44091
|1.537.592
1.611.440
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Huğlu Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|248,53512
193,94461
|1.539.691
1.539.380
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Huğlu Meslek Yüksekokulu
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|248,47311
198,69051
|1.540.865
1.473.336
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|37+1
25+1
|38
26
|247,93435
196,89707
|1.550.887
1.499.778
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
20
|247,15068
Dolmadı
|1.565.617
Dolmadı
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Bozkır Meslek Yüksekokulu
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|246,90521
199,08591
|1.570.297
1.467.364