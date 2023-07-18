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Haberler Fotohaber Selçuk Üniversitesi taban puanları 2023: Selçuk Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 14:18

Selçuk Üniversitesi taban puanları 2023: Selçuk Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Selçuk Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki bölümleri tercih listesine yazacak olan adayların araştırma konularının başında geliyor. Eşit ağırlık, sayısal ya da sözel çıkışlı olup alanına uygun bir bölüm seçmeyi düşünen adaylar, Konya'da bulunan Selçuk Üniversitesi taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 Selçuk Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

Selçuk Üniversitesi taban puanları 2023: Selçuk Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Selçuk Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanlarını inceleyen adaylara tercih sürecinde yol gösteriyor. Üniversite taban puanları için yayınlanan güncel tablo ile bu okul bünyesinde eğitim veren fakülte ve bölümlerin kontenjanları belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan güncel veriler arasında Selçuk Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları da yer aldı. İşte 2023 Selçuk Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!

Selçuk Üniversitesi taban puanları 2023: Selçuk Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 220+6
200+5
200+5
190+5		 226
205
205
195		 14.222
11.729
10.900
10.148		 505,22707
450,58857
508,13909
490,41617
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 31.301
26.811
25.900
22.947		 480,58653
422,45951
485,12026
462,57806
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
60+2
60+2		 62
72
62
62		 49.731
42.891
40.500
39.012		 457,93665
400,75320
466,49145
435,89217
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 64+2
64+2
64+2
56+2		 66
66
66
58		 69.468
87.338
99.700
121.318		 435,72603
354,06034
399,94951
341,65028
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 76.391
74.117
68.800
79.689		 428,39980
366,56797
433,70614
381,82976
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 64+2
64+2
64+2
56+2		 66
66
66
58		 92.218
120.416
147.000
172.371		 412,77969
327,14636
358,40670
308,38896
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
155+4
155+4		 154
154
159
159		 92.568
83.068
92.700
106.068		 412,45231
357,86661
407,18825
354,83476
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 134.155
153.383
143.000
143.321		 377,11959
305,71142
361,63536
325,65571
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 134.223
129.273
129.000
136.760		 377,07835
320,87789
372,07755
330,09475
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu		 Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 163.001
160.724
162.000
163.713		 357,58291
301,54316
347,54574
313,13696
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu		 Hemşirelik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 189.662
181.419
183.000
186.936		 342,51874
290,79748
334,43808
301,01744
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 16+1
16+1
16+1
14+1		 17
17
17
15		 190.287
224.145
241.000
229.747		 342,17587
272,24752
305,49302
282,86139
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 196.187
211.630
199.000
205.521		 339,17966
277,28853
325,44685
292,53860
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 24+1
24+1
24+1
 25
25
25
 198.155
233.161
240.000
 338,17936
268,80822
305,91104
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 203.467
201.077
200.000
211.236		 335,61348
281,74184
324,91418
290,15356
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 210.297
178.409
141.000
114.459		 332,36228
292,31588
362,93221
347,33397
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 213.017
229.576
209.000
200.273		 331,10849
270,15643
320,53398
294,81767
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
60+2
 67
67
62
 238.768
250.811
220.000
 319,91658
262,60132
314,63222
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 16+1
16+1
16+1
14+1		 17
17
17
15		 242.737
296.459
288.000
297.227		 318,30618
248,81744
287,03071
261,33292
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 248.599
286.208
276.000
266.652		 315,99037
251,65968
291,48913
270,24272
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
15+1
20+1
40+1		 2
1
2
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 274.996
316.512
286.000
281.753		 306,21450
243,48998
288,00265
265,66995
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 276.414
293.806
296.000
301.480		 305,74643
249,54895
284,34958
260,20526
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2

 52
52

 285.499
305.633

 302,62853
246,32221
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
7
9
13		 288.075
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 301,77965
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı

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Selçuk Üniversitesi taban puanları 2023: Selçuk Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 3
2
3
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu		 Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 293.736
262.075
235.000
192.658		 299,93212
258,94155
307,84547
298,31502
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 22
23
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
283.000
266.317		 Dolmadı
Dolmadı
289,10613
270,35337
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 6+1
6+1
6+1
 7
7
6
 297.544
296.888
Dolmadı
 298,70480
248,70374
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
40+1
75+2		 13
17
14
23		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
8
11		 299.152
291.574
Dolmadı
Dolmadı		 298,21134
250,14898
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
56+2
56+2		 59
29
58
58		 Dolmadı
Dolmadı
277.000
260.158		 Dolmadı
Dolmadı
291,22304
272,29128
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 310.039
343.924
323.000
338.327		 294,85563
236,83410
275,83193
251,12173
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
60+2
50+2		 67
67
62
52		 311.064
336.894
210.000
134.418		 294,54353
238,49779
319,77650
331,76583
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2

 52
52

 325.563
353.093

 290,28438
234,64681
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 334.313
364.542
363.000
390.848		 287,81097
231,67848
264,44967
240,12679
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyokimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 341.726
342.448
331.000
351.660		 285,75469
237,17234
273,10625
248,12244
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
30
31
31		 362.002
Dolmadı
421.000
462.094		 280,45987
Dolmadı
250,89310
225,73154
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 377.649
382.413
382.000
410.160		 276,67063
222,91729
259,69366
236,54034
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 387.213
384.327
386.000
384.049		 274,45751
219,98151
258,84445
241,42532
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
14
47
47		 402.511
Dolmadı
404.000
406.555		 271,07003
Dolmadı
254,50233
237,20262
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 406.751
380.220
324.000
330.067		 270,18272
224,97011
275,28954
253,04564
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21
6
16
16		 425.609
Dolmadı
406.000
395.874		 266,29358
Dolmadı
254,08568
239,15607
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
12
41
41		 440.216
Dolmadı
404.000
409.742		 263,41917
Dolmadı
254,57537
236,61568
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
30+1
30+1		 35+1
35+1
30+1
30+1		 473.298
Dolmadı
488.000
Dolmadı		 257,48490
Dolmadı
238,01718
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
22

 482.563
Dolmadı

 255,94224
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
11
36
36		 485.210
Dolmadı
402.000
404.364		 255,50122
Dolmadı
255,08801
237,60708
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
16
62
62		 492.390
Dolmadı
373.000
368.893		 254,37560
Dolmadı
262,02084
244,50324
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
9
31
31		 528.474
Dolmadı
443.000
446.204		 248,94231
Dolmadı
246,34508
229,75504
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
2
31
29		 530.345
Dolmadı
533.000
Dolmadı		 248,68967
Dolmadı
230,72040
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
15+1
15+1		 21
2
16
10		 535.137
Dolmadı
519.000
Dolmadı		 248,01896
Dolmadı
232,80191
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Yabancı Diller Yüksekokulu		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.946
23.716
19.900
19.455		 393,94386
361,64663
384,87028
381,98701
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 28.686
26.843
22.800
23.155		 386,32108
351,81986
374,41649
368,27643
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Yabancı Diller Yüksekokulu		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 32.332
31.347
25.900
25.652		 376,22949
337,81598
363,68090
359,56102
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 36.115
34.983
27.700
27.399		 366,08942
326,55521
357,83418
353,97667
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 54.026
51.629
48.500
51.373		 320,54948
275,35116
291,46803
281,23751
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 60.257
53.995
51.700
52.734		 305,49166
268,57524
281,87261
277,30563
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 61.374
55.775
46.400
46.117		 302,79559
263,59622
297,78621
296,38206
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Fransız Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 68.032
65.038
60.500
60.633		 287,36756
238,64308
256,82446
256,57606
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 68.064
63.988
56.400
55.301		 287,29448
241,40897
268,16166
270,40027
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Yabancı Diller Yüksekokulu		 Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 68.524
60.084
49.500
55.320		 286,25417
251,71776
288,42002
270,33999
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arap Dili ve Edebiyatı
(Arapça) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 68.653
57.640
46.600
55.585		 285,90228
258,35829
296,96813
269,67954
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 69.793
62.788
51.000
45.954		 283,24701
244,63570
283,99128
296,88220
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı
(Almanca) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 70.289
64.982
62.000
65.501		 282,13645
238,80128
252,91864
244,76393
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arap Dili ve Edebiyatı
(Arapça) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
51
62
62		 84.061
Dolmadı
61.200
69.929		 252,74244
Dolmadı
254,93325
234,42995
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 20+1
20+1
20+1
30+1		 21
7
11
5		 114.497
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 191,09899
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 250+7
250+7
260+7
260+7		 257
257
267
267		 22.769
28.021
13.200
20.368		 424,40418
367,47440
427,75328
406,52510
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 230+6
230+6
240+6
240+6		 236
236
246
246		 43.032
58.693
23.300
31.306		 408,78522
342,61145
411,92617
394,15731
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 84.230
88.267
56.600
58.563		 386,13593
325,84711
386,51514
372,15291
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1

 41
41

 100.491
100.709

 378,61545
319,96515
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 115.876
100.560
68.700
77.931		 371,96620
320,02873
379,70145
359,99135
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 219.002
211.823
168.000
169.733		 337,62486
282,36583
336,18845
319,35664
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 260.316
343.554
396.000
480.415		 327,50400
255,84602
278,24130
256,04372
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 280.384
300.594
216.000
209.730		 323,10844
263,26332
320,36369
306,92099
Selçuk Üniversitesi taban puanları 2023: Selçuk Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 290.283
290.329
242.000
226.695		 321,03014
265,20348
312,58229
302,24308
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 359.103
329.493
248.000
218.767		 308,14162
258,16693
311,09911
304,39339
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu		 Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 401.134
433.613
298.000
264.378		 301,33093
242,60844
298,35537
292,94874
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 413.814
422.161
360.000
356.864		 299,42047
244,14398
285,08521
274,48774
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 482.652
547.403
525.000
515.139		 289,75233
227,21159
257,78271
251,63902
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
70+2
70+2
70+2		 82
72
72
72		 485.876
494.666
415.000
359.554		 289,34512
234,88611
274,87510
274,02193
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 487.503
482.930
486.000
499.766		 289,14066
236,32590
263,51517
253,55297
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Sosyal Hizmet (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 523.120
500.586
379.000
302.019		 284,64188
234,13518
281,44225
284,81001
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 551.816
567.348
475.000
423.742		 281,21441
222,09869
265,13969
263,84370
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Moda Tasarımı
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
37
41
41		 569.520
Dolmadı
558.000
603.771		 279,17693
Dolmadı
253,27828
241,59696
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
93
103
113		 605.346
Dolmadı
619.000
629.067		 275,21328
Dolmadı
245,50187
238,97364
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
93
103
113		 609.467
Dolmadı
508.000
473.292		 274,77292
Dolmadı
260,21263
256,96985
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Finansman
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
15
41
41		 654.564
Dolmadı
723.000
679.780		 270,04517
Dolmadı
233,81732
233,96020
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
21
72
72		 744.929
Dolmadı
592.000
506.191		 261,38822
Dolmadı
248,89474
252,73163
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
30
103
113		 753.041
Dolmadı
650.000
611.915		 260,65073
Dolmadı
241,91908
240,74208
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
60+2
70+2		 41
5
62
72		 765.125
Dolmadı
688.000
644.541		 259,56881
Dolmadı
237,60011
237,42004
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
28
82
93		 831.877
Dolmadı
566.000
541.011		 253,77722
Dolmadı
252,21790
248,51932
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
1
31
29		 854.781
Dolmadı
858.000
Dolmadı		 251,85810
Dolmadı
221,35743
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
7
41
41		 862.169
Dolmadı
740.000
764.098		 251,25155
Dolmadı
232,06387
224,89728
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
7
41
29		 864.451
Dolmadı
918.000
Dolmadı		 251,06887
Dolmadı
215,96756
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
3
82
93		 915.498
Dolmadı
741.000
726.555		 246,96405
Dolmadı
231,96360
229,31006
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
2
52
35		 955.059
Dolmadı
900.000
Dolmadı		 243,86354
Dolmadı
217,67051
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
1
41
41		 985.539
Dolmadı
774.000
761.832		 241,56234
Dolmadı
228,75411
225,20082
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
11
52
52		 988.514
Dolmadı
792.000
812.625		 241,33769
Dolmadı
227,06195
210,20698
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
15
82
82		 1.005.972
Dolmadı
609.000
540.971		 240,01790
Dolmadı
246,75062
248,52442
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
(4 Yıllık)		 EA 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
3
18
15		 1.038.355
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 237,63484
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
4
41
20		 1.058.541
Dolmadı
879.000
Dolmadı		 236,17100
Dolmadı
219,55062
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
1
41
41		 1.098.203
Dolmadı
825.000
820.223		 233,30582
Dolmadı
224,12787
204,05464
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
25+1
30+1		 31
2
26
12		 1.213.178
Dolmadı
960.000
Dolmadı		 225,22401
Dolmadı
210,85911
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1

 31


 1.337.977
Dolmadı

 216,52739
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 32.501
22.844
22.600
25.742		 390,22788
353,03612
383,40865
386,05660
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 71.673
83.548
63.500
67.951		 365,62260
311,64102
350,45331
356,79817
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 110.201
130.048
88.300
93.697		 350,22710
294,77528
338,31500
345,48714
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1


 31


 123.118


 345,98566
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İslami İlimler Fakültesi		 İslami İlimler
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 132.017
106.161
84.500
76.512		 343,27104
302,67961
339,96800
352,71350
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Çizgi Film ve Animasyon
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 141.990
247.901

 340,46665
266,77589
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 183.916
214.738
160.000
144.000		 329,79140
273,36915
313,74528
328,54638
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İslami İlimler Fakültesi		 İslami İlimler
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 249.992
213.526
116.000
112.350		 316,43851
273,62400
327,49875
338,51850
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 261.360
275.723
209.000
200.593		 314,44788
261,71806
301,29463
314,10689
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İslami İlimler Fakültesi		 İslami İlimler
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
10+0

 10
10

 300.126
491.826

 306,66008
230,96984
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 315.461
384.011
269.000
241.301		 305,65750
245,05868
288,49969
305,39479
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 316.853
288.195
250.000
229.641		 305,44004
259,55571
292,33521
307,77150
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 358.696
428.287
288.000
247.935		 299,33437
239,18796
284,78972
304,07019
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İslami İlimler Fakültesi		 İslami İlimler
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 10+0
10+0

 10
10

 366.998
228.807

 298,15408
270,49478
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 410.959
461.678
369.000
345.346		 292,30196
234,95732
270,55477
286,54203
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 512.985
462.672
388.000
344.869		 280,03600
234,82976
267,31832
286,61859
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1

 31
31

 533.958
524.491

 277,71102
225,70240
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 594.375
526.828
376.000
338.411		 271,31092
225,25876
269,29892
287,67713
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesİ		 El Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
28
31
21		 624.221
Dolmadı
533.000
Dolmadı		 268,25419
Dolmadı
245,82221
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
57
82
82		 689.724
Dolmadı
464.000
394.183		 261,79990
Dolmadı
255,71037
278,86043
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 755.420
497.146
436.000
407.530		 255,67573
230,19891
259,88399
276,86645
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Reklamcılık
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
53
62
72		 821.777
Dolmadı
523.000
476.384		 249,73123
Dolmadı
247,31911
266,99036
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
44
72
72		 873.136
Dolmadı
555.000
498.779		 245,18438
Dolmadı
242,87435
263,95535
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
25
82
82		 955.116
Dolmadı
568.000
498.850		 238,07491
Dolmadı
241,04364
263,94507
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
3
72
72		 1.274.845
Dolmadı
707.000
584.441		 208,27704
Dolmadı
223,35294
252,92188
Selçuk Üniversitesi taban puanları 2023: Selçuk Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 359,55783
301,63222		 343.594
350.209
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 356,23518
309,32987		 360.493
310.278
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 343,14885
293,22124		 435.961
400.438
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 332,62011
281,82591		 507.102
480.540
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 328,50954
280,20062		 537.510
493.236

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 325,98047
279,89223		 557.141
495.628
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 322,27620
275,00246		 587.212
535.986
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Odyometri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 319,14249
270,28666		 613.787
578.001
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Diyaliz
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 318,36716
272,70602		 620.518
556.201
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 317,69027
266,81986		 626.427
610.742
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 315,62680
266,47387		 645.176
614.149
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 314,49313
264,04318		 655.487
638.024
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Huğlu Meslek Yüksekokulu		 Silah Sanayi Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 298,48544
249,42763		 817.133
800.574
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 292,60588
245,90960		 883.795
842.516
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 288,80748
242,56173		 929.277
881.883
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 286,68342
245,37662		 955.313
848.820
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 284,96639
239,06339		 977.190
922.555
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sarayönü Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 284,45629
232,09478		 983.599
1.005.236
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Çumra Meslek Yüksekokulu		 Laboratuvar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 281,24729
241,43829		 1.025.430
894.853
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 279,20905
228,35624		 1.052.709
1.052.162
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 279,03130
239,97090		 1.055.170
912.060
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
75+2		 82
77		 272,72523
225,69151		 1.143.394
1.086.939
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 272,49468
222,23456		 1.146.684
1.133.273
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 272,15298
228,92496		 1.151.567
1.044.776
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 271,24859
223,68458		 1.164.789
1.113.763
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 270,96472
221,16413		 1.168.896
1.147.751
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 269,08159
215,99509		 1.196.969
1.216.799
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ilgın Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 266,08526
212,19113		 1.242.627
1.269.563
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Güneysınır Meslek Yüksekokulu		 Tapu ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 265,76301
226,98099		 1.247.489
1.069.891
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Kulu Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 263,47576
210,72432		 1.283.214
1.290.601
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Bozkır Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 259,93144
208,33239		 1.340.536
1.325.945
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 140+4
140+4		 144
144		 257,18726
209,35451		 1.386.322
1.310.726
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 85+3
85+3		 88
88		 256,84637
209,29264		 1.392.014
1.311.672
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu		 Spor Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 256,52702
208,02486		 1.397.608
1.330.571
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Huğlu Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 255,83570
198,26064		 1.409.410
1.479.760
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
75+2		 82
77		 255,66382
204,30653		 1.412.492
1.387.231
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 254,74760
191,64868		 1.428.243
1.565.925
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 253,77414
198,39905		 1.445.100
1.477.661
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
58		 251,71851
Dolmadı		 1.481.608
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Güneysınır Meslek Yüksekokulu		 Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 251,43987
197,28944		 1.486.553
1.494.135
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu		 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 251,29419
190,27789		 1.489.177
1.579.254
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 249,58696
193,74744		 1.520.258
1.541.841
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ilgın Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 249,51679
172,83403		 1.521.537
1.625.012
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 120+3
120+3		 123
123		 249,01867
198,33700		 1.530.739
1.478.638
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 248,77582
196,01004		 1.535.200
1.512.238
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Ilgın Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 248,64782
184,44091		 1.537.592
1.611.440
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Huğlu Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 248,53512
193,94461		 1.539.691
1.539.380
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Huğlu Meslek Yüksekokulu		 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 248,47311
198,69051		 1.540.865
1.473.336
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Akşehir Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 37+1
25+1		 38
26		 247,93435
196,89707		 1.550.887
1.499.778
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
20		 247,15068
Dolmadı		 1.565.617
Dolmadı
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Bozkır Meslek Yüksekokulu		 Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 246,90521
199,08591		 1.570.297
1.467.364
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