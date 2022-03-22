Şems i Tebrizi Sözleri: Aşk, Kader ve Hayat Üzerine En Güzel Şems-i Tebrizi Sözleri

Ünlü şair ve düşünür Mevlana'yı bile etkileyebilen ve Tasavvufun önde gelen isimlerinden biri olan Şems i Tebrizi geçmişte olduğu gibi günümüzde de oldukça değerlidir. Başta aşk olmak üzere kader ve hayata dair onlarca söz dile getiren Şems i Tebrizi sözleri pek çok sosyal ağda da sıkça yer verilen metinlerden oluyor. Kişinin genel olarak duygu ve düşüncelerine hitap eden Şems Tebrizi sözleri ve şiirlerinden alıntılar sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. İşte aşk, kader ve hayat üzerine söylenmiş en güzel Şems-i Tebrizi sözleri...