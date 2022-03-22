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Haberler FotoHaber Şems i Tebrizi Sözleri: Aşk, Kader ve Hayat Üzerine En Güzel Şems-i Tebrizi Sözleri
Giriş Tarihi: 22.03.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 12:19

Şems i Tebrizi Sözleri: Aşk, Kader ve Hayat Üzerine En Güzel Şems-i Tebrizi Sözleri

Ünlü şair ve düşünür Mevlana'yı bile etkileyebilen ve Tasavvufun önde gelen isimlerinden biri olan Şems i Tebrizi geçmişte olduğu gibi günümüzde de oldukça değerlidir. Başta aşk olmak üzere kader ve hayata dair onlarca söz dile getiren Şems i Tebrizi sözleri pek çok sosyal ağda da sıkça yer verilen metinlerden oluyor. Kişinin genel olarak duygu ve düşüncelerine hitap eden Şems Tebrizi sözleri ve şiirlerinden alıntılar sosyal medyada sıkça paylaşılıyor. İşte aşk, kader ve hayat üzerine söylenmiş en güzel Şems-i Tebrizi sözleri...

Şems i Tebrizi Sözleri: Aşk, Kader ve Hayat Üzerine En Güzel Şems-i Tebrizi Sözleri

Günlük hayat akışında konuşmalarımızda da kullanabileceğimiz Şems i Tebrizi sözleri 7'den 70'e herkesin gönlüne hitap edebilen ve her duyguya yönelik sözlerden oluşuyor. Hangi dönemde olursak olalım önemi asla değişmeyen bu sözleri edebiyat merakı olanlar için bir araya derledik. Sizler de bu sözleri sosyal ağlar da dahil olmak üzere her anınızda tercih edebilirsiniz. İşte Şems Tebrizi sözleri ve aşk, kader, hayat üzerine söylediği en etkileyici mesajlar...

Şems i Tebrizi Sözleri: Aşk, Kader ve Hayat Üzerine En Güzel Şems-i Tebrizi Sözleri

En Güzel Şems i Tebrizi Sözleri

İlgiyle okuyacağınız Şems i Tebrizi sözleri ile hayata dair düşündüklerinizi ya da hissettiklerinizi etrafınızdaki kişilere de aktarabilirsiniz. Yeri geldiğinde hüzünlü yeri geldiğinde de mutluluk içeren bu tarz sözler ile sevdiklerinize mesaj dahi atabilirsiniz. Geçmişten günümüze önemini koruyan Şems sözleri listemize bir göz atacak olursanız;

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Şems i Tebrizi Sözleri: Aşk, Kader ve Hayat Üzerine En Güzel Şems-i Tebrizi Sözleri

"Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil."

"Biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder."

Şems i Tebrizi Sözleri: Aşk, Kader ve Hayat Üzerine En Güzel Şems-i Tebrizi Sözleri

"Kapımıza değil; kalbimize vuran buyursun."

"Sen ol da ister yar ol ister yara. Lütfun da başım üstüne, kahrın da."

Şems i Tebrizi Sözleri: Aşk, Kader ve Hayat Üzerine En Güzel Şems-i Tebrizi Sözleri

"Her şeyin bir hesabı var, üzdüğün kadar üzülürsün."

"Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun! Doğumun bir damla su ölümün bir avuç toprak değil mi?"

Şems i Tebrizi Sözleri: Aşk, Kader ve Hayat Üzerine En Güzel Şems-i Tebrizi Sözleri

"Ne zaman ki iyiliğim kötülük olarak algılandı, anladım ki doğru yoldayım."

"İnancın büyük olsun ama inancınla büyüklük taslama."

Şems i Tebrizi Sözleri: Aşk, Kader ve Hayat Üzerine En Güzel Şems-i Tebrizi Sözleri

"Sevmeyene karınca yük sevene filler karınca."

"Kelama ihtiyaç yok, aşk sana figandır."

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