Giriş Tarihi: 13.02.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
22:36
SENDEN ÖNCE 2. BÖLÜM FARGMANI YAYINLANDI || Sahra, Merve'ye savaş açıyor! Senden Önce yeni bölüm fragmanı İZLE!
Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce yayınlanan ilk bölümünün ardından 2. Bölüm fragmanı ile gündemde. Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (Merve), Nilperi Şahinkaya (Sahra) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide, ilk bölüm izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, yeni bölüm fragmanı da merak edildi. Peki, Senden Önce 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, fragman hakkında detaylar!