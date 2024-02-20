SENDEN ÖNCE 3.BÖLÜM FRAGMAN || “O günden beri hayatın alacaklısıyım ben!” Senden Önce Dizisi 3. bölüm fragmanı izle

Merve plana sadık kalamamış, kocasını kaybetmemek için otele gelip, oyunu bozmuştur. Sahra'yı karşısına almasıyla birlikte de büyük bir savaşın fitilini ateşlemiş olur. Merve, en büyük korkusu olan, her şeyden çok sevdiği Hakan'ı kaybetme tehlikesiyle yüzleşmek zorunda kalır.