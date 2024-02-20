SENDEN ÖNCE 3.BÖLÜM FRAGMAN || “O günden beri hayatın alacaklısıyım ben!” Senden Önce Dizisi 3. bölüm fragmanı izle

Giriş Tarihi: 20.02.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
23:44
Kanal D ekranlarında Sende Önce bu hafta 2. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler "Senden Önce dizisi 3. bölüm fragman" araştırmasına başladılar. Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (Merve), Nilperi Şahinkaya (Sahra) gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide Merve ve Sahra geçmişten bu yana birbirlerine verdikleri sözü tutmuşlardır. Yıllarca erkekleri dolandıran bu iki genç kadın için bu sefer farklıdır. Merve Hakan'a âşık olmuştur. Peki bundan sonra ne olacak, Merve ve Sahra planlarına sadık kalabilecek mi? Birçok sorunun cevabı 3. bölümde netleşecek. İşte Senden Önce dizisi 3. bölüm fragmanı