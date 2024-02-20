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Haberler Fotohaber SENDEN ÖNCE 3.BÖLÜM FRAGMAN || “O günden beri hayatın alacaklısıyım ben!” Senden Önce Dizisi 3. bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 20.02.2024 23:42 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 23:44

SENDEN ÖNCE 3.BÖLÜM FRAGMAN || “O günden beri hayatın alacaklısıyım ben!” Senden Önce Dizisi 3. bölüm fragmanı izle

Kanal D ekranlarında Sende Önce bu hafta 2. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler "Senden Önce dizisi 3. bölüm fragman" araştırmasına başladılar. Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (Merve), Nilperi Şahinkaya (Sahra) gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide Merve ve Sahra geçmişten bu yana birbirlerine verdikleri sözü tutmuşlardır. Yıllarca erkekleri dolandıran bu iki genç kadın için bu sefer farklıdır. Merve Hakan'a âşık olmuştur. Peki bundan sonra ne olacak, Merve ve Sahra planlarına sadık kalabilecek mi? Birçok sorunun cevabı 3. bölümde netleşecek. İşte Senden Önce dizisi 3. bölüm fragmanı

SENDEN ÖNCE 3.BÖLÜM FRAGMAN || “O günden beri hayatın alacaklısıyım ben!” Senden Önce Dizisi 3. bölüm fragmanı izle

Üçüncü bölümüyle ekrana gelen Senden Önce dizisinde geçmişin izleri Merve ve Sahra'nın peşinden gelmektedir. Hakan ve Merve Sahra'yı hayatlarından çıkarmaya çalışırken Sahra bir şekilde hayatlarında var olmaya devam etmektedir. Peki, Hakan gerçekleri öğrenecek mi? İşte Senden Önce 3. bölüm fragmanı izle

SENDEN ÖNCE 3.BÖLÜM FRAGMAN || “O günden beri hayatın alacaklısıyım ben!” Senden Önce Dizisi 3. bölüm fragmanı izle

SENDEN ÖNCE 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Senden Önce dizisinin 3. bölüm fragmanını aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/senden-once/fragmanlar/senden-once-3-bolum-fragmani

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SENDEN ÖNCE 3.BÖLÜM FRAGMAN || “O günden beri hayatın alacaklısıyım ben!” Senden Önce Dizisi 3. bölüm fragmanı izle

SENDEN ÖNCE 2.BÖLÜM ÖZETİ

Merve ve Sahra, yıllarca erkekleri dolandırarak iş birliği yapmıştır. Ancak Merve'nin, Hakan'a aşık olmasıyla birlikte işler tersine dönmüştür. Planları Ankara'daki otelde Sahra'nın Hakan'ı baştan çıkarması, sonrasında da Merve ve Hakan'ın boşanmasıdır.

SENDEN ÖNCE 3.BÖLÜM FRAGMAN || “O günden beri hayatın alacaklısıyım ben!” Senden Önce Dizisi 3. bölüm fragmanı izle

Merve plana sadık kalamamış, kocasını kaybetmemek için otele gelip, oyunu bozmuştur. Sahra'yı karşısına almasıyla birlikte de büyük bir savaşın fitilini ateşlemiş olur. Merve, en büyük korkusu olan, her şeyden çok sevdiği Hakan'ı kaybetme tehlikesiyle yüzleşmek zorunda kalır.

SENDEN ÖNCE 3.BÖLÜM FRAGMAN || “O günden beri hayatın alacaklısıyım ben!” Senden Önce Dizisi 3. bölüm fragmanı izle

Hakan, Sahra ile geçirdiği gecenin izlerinden kurtulmaya çalışırken, Merve geçmişinin karanlık gölgelerinden sıyrılmaya çabalar. Ancak Sahra'nın beklenmedik hamlesi her şeyi altüst eder.

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