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Giriş Tarihi: 20.02.2024 19:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 19:38

Senden Önce dizisi 2. bölüm canlı yayın ekranı: Kanal D ile Senden Önce 2. bölüm canlı izle ekranı

Geçtiğimiz hafta Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi Sende Önce bu hafta 2. bölümüyle ekranlara gelecek. Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (Merve), Nilperi Şahinkaya (Sahra) gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide yeni evli çiftin hayatına ikinci bir kadının dahil olmasıyla yaşananlar anlatılıyor. İlk bölümün son sahnesinde seyircinin diziyle ilgili tüm bildiklerini yıkan dizinin bu haftaki bölümü merakla bekleniyor. Peki Merve ve Sahra planlarına sadık kalabilecek mi? İşte Sende Önce dizi 2. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı

Senden Önce dizisi 2. bölüm canlı yayın ekranı: Kanal D ile Senden Önce 2. bölüm canlı izle ekranı

Senden Önce dizisi oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesi ile bu akşam 2. bölümüyle ekrana geliyor. İlk bölümden sonra sosyal medyada çok konuşulan dizinin ilerleyişinde neler olacak merak ediliyor. İşte Senden Önce 2. bölüm canlı izle

Senden Önce dizisi 2. bölüm canlı yayın ekranı: Kanal D ile Senden Önce 2. bölüm canlı izle ekranı

SENDEN ÖNCE 2. BÖLÜM CANLI İZLE!

Senden Önce dizisi 2. bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Senden Önce dizisi 2. bölüm canlı yayın ekranı: Kanal D ile Senden Önce 2. bölüm canlı izle ekranı

SENDEN ÖNCE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Hakan ve Merve, 6 aylık evliliklerinin daha ilk dönemecinde büyük sorunlar yaşayan ama bütün bu sorunlara rağmen birbirlerine tutkuyla bağlı bir çifttir. Merve'nin son birkaç aydır dillendiremediği, Hakan'a açamadığı bir derdi vardır sadece. Ama Hakan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, karısı Merve'yi konuşmaya, sorununu paylaşamaya ikna edemez

Senden Önce dizisi 2. bölüm canlı yayın ekranı: Kanal D ile Senden Önce 2. bölüm canlı izle ekranı

Hakan, iş seyahati için Ankara'ya gideceği sırada, havaalanında Sahra'yla karşılaşır. Ankara'da konaklayacağı otele vardığında onu bir sürpriz beklemektedir. Bir tesadüf eseri yolları kesişen Sahra ve Hakan aynı otelde, yan yana odalara rezervasyon yaptırmıştır. Fakat Merve'nin aldığı ani bir kararla bütün dengeler değişecektir.

Senden Önce dizisi 2. bölüm canlı yayın ekranı: Kanal D ile Senden Önce 2. bölüm canlı izle ekranı

Merve ve Sahra geçmişlerindeki tecrübelerinden dolayı birbirlerine girmişlerdir. Sahra, Merve'yi manipüle etmek için var gücüyle saldırır. Hakan'dan ayrılması için dil döker. Ancak Merve'den aldığı olumsuz yanıt Sahra'yı daha fazla hırslandırır.

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