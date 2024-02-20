Giriş Tarihi: 20.02.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
19:38
Senden Önce dizisi 2. bölüm canlı yayın ekranı: Kanal D ile Senden Önce 2. bölüm canlı izle ekranı
Geçtiğimiz hafta Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi Sende Önce bu hafta 2. bölümüyle ekranlara gelecek. Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (Merve), Nilperi Şahinkaya (Sahra) gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide yeni evli çiftin hayatına ikinci bir kadının dahil olmasıyla yaşananlar anlatılıyor. İlk bölümün son sahnesinde seyircinin diziyle ilgili tüm bildiklerini yıkan dizinin bu haftaki bölümü merakla bekleniyor. Peki Merve ve Sahra planlarına sadık kalabilecek mi? İşte Sende Önce dizi 2. bölüm Kanal D ile canlı izle ekranı