Senden Önce dizisi 2. bölüm canlı yayın ekranı: Kanal D ile Senden Önce 2. bölüm canlı izle ekranı

SENDEN ÖNCE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Hakan ve Merve, 6 aylık evliliklerinin daha ilk dönemecinde büyük sorunlar yaşayan ama bütün bu sorunlara rağmen birbirlerine tutkuyla bağlı bir çifttir. Merve'nin son birkaç aydır dillendiremediği, Hakan'a açamadığı bir derdi vardır sadece. Ama Hakan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, karısı Merve'yi konuşmaya, sorununu paylaşamaya ikna edemez