Senden Önce ilk bölüm izle! Kanal D dizi izle ekranı ile Senden Önce 1. Bölüm izle

Giriş Tarihi: 13.02.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
18:59
Kanal D'nin yeni dizisi Senden Önce 13 Şubat Salı akşamı yayın hayatına başladı. Seyircisiyle ilk bölümüyle buluşmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz (Hakan), Sinem Ünsal (Merve), Nilperi Şahinkaya (Sahra) gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yeni evli bir çiftin, bir süredir problemler yaşaması üzerine ilerleyen dizi entrikalarla dolu hikayesiyle ekranlara geliyor. İzlemek isteyenler için ilk bölüm yayında! İşte, Senden Önce 1. Bölüm izle!