Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sevr Antlaşması Maddeleri - Sevr Barış Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi
Giriş Tarihi: 20.05.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 16:50

Sevr Antlaşması Maddeleri - Sevr Barış Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Sevr Antlaşması, pek çok önemli sonuçları içerisinde barındıran bir antlaşmadır. Daha önce sıkça duymuş olduğumuz bu antlaşmanın detaylarını bilmek önemlidir. Osmanlı Devleti için önemli sonuçları olan Sevr Antlaşması maddeleri de bilinmelidir. Birinci Dünya Savaşı itibariyle dayatılan bu antlaşmanın nedenleri, taraf devletleri ve sonuçları merak edilmiştir. Sevr Antlaşması Maddeleri, Sevr Barış Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi hakkında merak edilen her şey bu yazımızda sizlerle.

Sevr Antlaşması Maddeleri - Sevr Barış Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Sevr Antlaşması, 1. Dünya Savaşı itibariyle gerçekleşen Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan önemli bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın sonuçları, Osmanlı devleti için büyük önem taşımıştır. Anadolu topraklarının başka devletlerce paylaşıldığı bu antlaşmanın neden ortaya çıktığı ve nasıl sonuçlandığı merak edilmiştir. Sevr Antlaşması maddeleri ile büyük öneme sahip, daha önce mutlaka adını duyduğumuz bir antlaşmadır. Oldukça ağır koşulları olan Sevr Antlaşması'nda Osmanlı Devleti bu durumdan fazlasıyla etkilenmiştir. Sevr Antlaşması'nın maddeleri, tarafları, önemi, tarihi, neden ve sonuçları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler bunun için araştırma yapmıştır. Sevr Antlaşması maddeleri ile Anadolu topraklarının değer kaybetmesine neden olan bir antlaşma olarak dikkat çekmiştir.

Sevr Antlaşması Maddeleri - Sevr Barış Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin taraf devletler ile imzalamış olduğu sözde barış antlaşmalarından birisidir. Sevr Antlaşması İstanbul Hükümeti tarafından imzalanmış ve askıda kalmıştır. Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin mağlup sayıldığını kabul eden ve ağır koşulları olan bir antlaşma olarak tarihe geçmiştir. Millî mücadelenin doğmasına sebep olan bu antlaşma önemli maddeler içermiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sevr Antlaşması Maddeleri - Sevr Barış Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Sevr Antlaşması Maddeleri

Osmanlı Devleti açısından oldukça ağır koşulları olan bu antlaşmanın maddeleri şu şekildedir;

- İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olmaya devam edecektir.

- Batı Anadolu ve Trakya bölgeleri Yunanistan'a bırakılacaktır.

- Ege adalarının tümü Yunanistan'a verilecektir.

- Rodos ve 12 Ada bölgeleri İtalya'ya bırakılacaktır.

- Irak ve Musul ise İngiltere'ye bırakılacaktır.

- Boğazlar tüm devletlere açık bırakılacaktır. Savaş esnasında bile gemiler boğazlardan geçebilecektir.

- Kapitülasyonlar devam edecektir. Azınlıklar kendi okullarını açma yetkisine sahip olacaktır.

- Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödemeyecektir.

Sevr Antlaşması Maddeleri - Sevr Barış Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Sevr Antlaşması Tarihi

Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde, Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km batısındaki Sevr banliyösünde bulunan Seramik Müzesi'nde imzalanmış bir antlaşmadır. 1. Dünya Savaşı'nda büyük yıkımlar elde eden Osmanlı, İtilaf Devletleri ile bir anlaşma yapmak için kendi taraf devletleriyle Paris barış konferansında toplandı. Burada İtilaf Devletleri her bir İttifak Devleti ile özel anlaşma oluşturdu. Bu özel antlaşma Osmanlı Devleti için Sevr Antlaşması oldu.

Sevr Antlaşması Maddeleri - Sevr Barış Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Önemi ve Tarihi

Sevr Antlaşması Nedir?

Sevr Antlaşması, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri ile Osmanlı arasında imzalanan bir sözde barış antlaşmasıdır. 10 Ağustos 1920 yılında gerçekleşen bu antlaşmanın Osmanlı Devleti açısından olumsuz sonuçlar içermesi dikkat çekmiştir.

SON DAKİKA