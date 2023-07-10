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Haberler Fotohaber Seyyanen zam nedir, ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz memur zammı ile gündemde! Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor ve kimlere verilir?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 15:43

Seyyanen zam nedir, ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz memur zammı ile gündemde! Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor ve kimlere verilir?

Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor araştırılıyor. 2023 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile belli oldu. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan memur zammı yüzde 17,55 olarak hesaplandı. Öte yandan tüm kamu çalışanlarına enflasyon farkı yanı sıra seyyanen zam yapılacağı açıklandı. Bu noktada ise polis, doktor, öğretmen, hemşire, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşlar ''Seyyanen zam nedir, ne demek, kimlere verilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Tüm memurların ücretlerinde yapılacak artış oranı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklanmıştı. Peki, Seyyanen zam tutarı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar…

Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor?

Seyyanen zam nedir, ne demek sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur zammı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan memur zam oranı 6 aylık enflasyon farkı yanı sıra seyyanen zam ile hesaplandı. Bu gelişme sonrası ise ''Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor, kimlere verilir?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Son dönemde sıkça duyulan bu terimin anlamı özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan memurlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere yüzdelik olarak uygulanan zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Peki, Seyyanen zam tutarı ne kadar oldu, kaç TL? İşte tüm detaylar...

Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor?

MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Böylece memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

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Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor?

MEMUR MAAŞI SEYYANEN ZAM İLE ARTIŞ YAŞADI!

Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra seyyanen artışla belirlendi. En düşük memur maaşı yüzde 17,55 enflasyon farkı ve 8 bin 077 TL seyyanen zam ile birlikte 22 bin 17 TL oldu. Memur emeklisi maaş zammı ise 7.45 puan ek zam ile yüzde 25'e çıkartıldı.

Memur maaşları ve emekliye zam düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye çıkaracak kanun teklifine yönelik açıklamalarda bulundu.

Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor?

Güler, konu ile ilgli yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 TL'lik artışı öngörüyoruz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı bu şekliyle birlikte yüzde 86'yı bulmaktadır. Kümülatif artış ise yüzde 142 artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı 25 bin 15 TL'ye çıkacak. Temmuz artış oranı ortalama yüzde 74'e karşılık gelmektedir. Kümülatif oranı yüzde 129 artışı sağlamış olacağız."

Örneğin; maaşı 15 bin TLolan bir memur, yüzde 17.55 enflasyon farkı ile 2.632 TL enflasyon zammı bunun üzerinde 8077 TL de seyyanen zam alacak ve maaşı 15 bin TL'den 25.709 TL'ye yükselecek.

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