Seyyanen zam nedir, ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz memur zammı ile gündemde! Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor ve kimlere verilir?

Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor araştırılıyor. 2023 Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile belli oldu. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan memur zammı yüzde 17,55 olarak hesaplandı. Öte yandan tüm kamu çalışanlarına enflasyon farkı yanı sıra seyyanen zam yapılacağı açıklandı. Bu noktada ise polis, doktor, öğretmen, hemşire, bekçi gibi meslekleri icra eden vatandaşlar ''Seyyanen zam nedir, ne demek, kimlere verilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Tüm memurların ücretlerinde yapılacak artış oranı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklanmıştı. Peki, Seyyanen zam tutarı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar…