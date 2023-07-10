Seyyanen zam nedir, ne kadar, kaç TL? 2023 Temmuz memur zammı ile gündemde! Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor ve kimlere verilir?

MEMUR MAAŞI SEYYANEN ZAM İLE ARTIŞ YAŞADI!

Memur maaş zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra seyyanen artışla belirlendi. En düşük memur maaşı yüzde 17,55 enflasyon farkı ve 8 bin 077 TL seyyanen zam ile birlikte 22 bin 17 TL oldu. Memur emeklisi maaş zammı ise 7.45 puan ek zam ile yüzde 25'e çıkartıldı.

Memur maaşları ve emekliye zam düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.