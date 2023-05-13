Siirt Kurtalan seçim sonuçları! 2023 Kurtalan seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Siirt Kurtalan seçim sonuçları 2023 için sorgulamalar internet üzerinden hız kazandı. Bilindiği gibi 13. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan adaylığa ismini yazdırmıştı. Bu tarihi günde öne çıkan başlıklardan biri de "Siirt Kurtalan seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" sorular oluyor. İşte Siirt Kurtalan'den çıkan seçim sonuçları ve (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) parti parti oy oranları…