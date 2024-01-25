Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri’nde Gemileri Yakarım türküsünü seslendiren Erkal Sonel nerede çalışıyor, kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
10:51
Kanal D ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe akşamı yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı dizi; konusu, oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve müzikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Dizide söylediği Gemileri Yakarım türküsüyle akıllara kazınan Sincanlı Erkal hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri'nde Gemileri Yakarım türküsüyle gündem olan Erkal Sonel nerede çalışıyor, kaç yaşında? İşte, Sincanlı Erkal olarak tanınan Erkal Sonel hakkında bilgiler…