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Haberler Fotohaber Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri'nde Gemileri Yakarım türküsünü seslendiren Erkal Sonel nerede çalışıyor, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 10:51

Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri'nde Gemileri Yakarım türküsünü seslendiren Erkal Sonel nerede çalışıyor, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe akşamı yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı dizi; konusu, oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve müzikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Dizide söylediği Gemileri Yakarım türküsüyle akıllara kazınan Sincanlı Erkal hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri'nde Gemileri Yakarım türküsüyle gündem olan Erkal Sonel nerede çalışıyor, kaç yaşında? İşte, Sincanlı Erkal olarak tanınan Erkal Sonel hakkında bilgiler…

Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri’nde Gemileri Yakarım türküsünü seslendiren Erkal Sonel nerede çalışıyor, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının tanıtımlarıyla dikkat çeken İnci Taneleri dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı yapım; Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ı kadrosunda buluşturuyor. Dizide seslendirdiği Gemileri Yakarım türküsüyle gündem olan Sincanlı Erkal hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Sincanlı Erkal kimdir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki; Gemileri Yakarım türküsüyle gündem olan Erkal Sonel kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede çalışıyor? İşte, İnci Taneleri Erkal Sonel hayatı…

Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri’nde Gemileri Yakarım türküsünü seslendiren Erkal Sonel nerede çalışıyor, kaç yaşında?

SİNCANLI ERKAL KİMDİR?

Erkal Sonel, 1972 yılında Ankara'nın Sincan ilçesinde doğdu. 26 yıldır müzik sektöründe yer alan Sonel, ilk olarak 1998 yılında "Mecburum" adlı şarkısıyla tanınmaya başladı. Ardından "Değirmenci Dayı", "Oda Yanıyo Buda Yanıyo", "Mümkünse Görüşmeyelim" ve "Benim Olsan" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sonel, 2023 yılında Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" dizisinin müziklerini yaptı.

Dizide de pavyondaki bir sazcı olarak yer alan Sonel, "Gemileri Yakarım" adlı şarkısıyla geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.

2024 yılı itibarıyla 52 yaşında olan Sonel, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri’nde Gemileri Yakarım türküsünü seslendiren Erkal Sonel nerede çalışıyor, kaç yaşında?

ERKAL SONEL NEREDE ÇALIŞIYOR?

Ankara'nın geleneksel oyun havalarıyla tanınan Erkal Sonel, Ankara'da yaşıyor ve çeşitli pavyonlarda sahne alıyor. Ayrıca, Türkiye'nin farklı şehirlerinde konserler verdiği belirtiliyor.

Müzik kariyerine devam eden Sonel, yeni projeler üzerinde çalışıyor.

Sosyal medya platformlarını aktif kullanan Sonel, Instagram ve YouTube'da içerikler paylaşıyor. Sincanlı Erkal'ın Instagram hesabında 60 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri’nde Gemileri Yakarım türküsünü seslendiren Erkal Sonel nerede çalışıyor, kaç yaşında?

"BEN BİLE ŞOK OLDUM"

Gemileri Yakarım'ın tüm Türkiye'nin diline düştüğünü ifade eden Erkal Sonel, duygularını şu sözlerle ifade etti.

"Ben bile şok oldum. Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı. Gerçekten arayan arayana... Hollanda'dan, Belçika'dan, Danimarka'dan... Her yerden mesaj ve telefonlar geliyor."

Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri’nde Gemileri Yakarım türküsünü seslendiren Erkal Sonel nerede çalışıyor, kaç yaşında?
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