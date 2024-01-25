Sincanlı Erkal kimdir? İnci Taneleri’nde Gemileri Yakarım türküsünü seslendiren Erkal Sonel nerede çalışıyor, kaç yaşında?

SİNCANLI ERKAL KİMDİR?

Erkal Sonel, 1972 yılında Ankara'nın Sincan ilçesinde doğdu. 26 yıldır müzik sektöründe yer alan Sonel, ilk olarak 1998 yılında "Mecburum" adlı şarkısıyla tanınmaya başladı. Ardından "Değirmenci Dayı", "Oda Yanıyo Buda Yanıyo", "Mümkünse Görüşmeyelim" ve "Benim Olsan" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sonel, 2023 yılında Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" dizisinin müziklerini yaptı.

Dizide de pavyondaki bir sazcı olarak yer alan Sonel, "Gemileri Yakarım" adlı şarkısıyla geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.

2024 yılı itibarıyla 52 yaşında olan Sonel, evli ve iki çocuk babasıdır.