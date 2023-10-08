Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SİVAS DEPREM SON DAKİKA: Divriği sarsıldı! Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula
Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:00

SİVAS DEPREM SON DAKİKA: Divriği sarsıldı! Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

Son dakika Sivas deprem ile şiddetli bir şekilde sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyurulan sarsıntı, Sivas Divriği merkez üssünde meydana geldi. 3 üzeri büyüklükte yaşanan Sivas depremi sonrası paniğe kapılan şehirn sakinleri arama motorları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 7 Ekim 2023 Sivas deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.

SİVAS DEPREM SON DAKİKA: Divriği sarsıldı! Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

Son dakika Sivas deprem haberi az önce geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Sivas Divriği olarak ölçüldü. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanında her gün yüzlerce sarsıntı yaşanıyor. Son olarak meydana gelen Sivas deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedilen sarsıntı, şehrin sakinlerini endişeye sevk etti. Peki, şimdi Sivas'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile 7 Ekim 2023 Sivas depremi hakkında ayrıntılı bilgiler....

SİVAS DEPREM SON DAKİKA: Divriği sarsıldı! Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: SİVAS'TA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyurulan verilere göre, 6 Ekim 2023 Cuma günü Sivas'ta deprem meydana geldi.

Saat 114:22'de yaşanan depremin merkez üssü Divriği ilçesi olarak açıklandı.

3,3 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 6.99 olarak ölçüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİVAS DEPREM SON DAKİKA: Divriği sarsıldı! Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

AFAD VERİLERİ İLE SİVAS DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.3

Yer: Divriği (Sivas)

Tarih:06-10-2023

Saat:14:21:12 TSİ

Enlem:39.51

Boylam:37.991

Derinlik:6.99 km

SİVAS DEPREM SON DAKİKA: Divriği sarsıldı! Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SİVAS DEPREM SON DAKİKA: Divriği sarsıldı! Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA