SİVAS DEPREM SON DAKİKA: Divriği sarsıldı! Az önce Sivas’ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? 7 Ekim Cumartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgula

Son dakika Sivas deprem ile şiddetli bir şekilde sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyurulan sarsıntı, Sivas Divriği merkez üssünde meydana geldi. 3 üzeri büyüklükte yaşanan Sivas depremi sonrası paniğe kapılan şehirn sakinleri arama motorları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Az önce Sivas'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 7 Ekim 2023 Sivas deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri.