Giriş Tarihi: 16.06.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 09:29

Popüler uygulamalardan biri olan Slack çöktü haberleri sosyal medyada yer alıyor. Bazı kullanıcıların hesaplarında "For some reason, Slack couldn't load" uyarısı görünüyor. Bu uyarıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar Slack çöktü mü, erişim sorunu düzeldi mi, "For some reason, Slack couldn't load" ne demek sorusuna yanıt arıyor. 16 Haziran 2023 Cuma sabah saatlerinde oluşan sorun ile ilgili yetkililerden son dakika açıklaması bekleniyor.