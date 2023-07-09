BU HAFTA ŞOK AKTÜEL KATALOĞU || 8-11 Temmuz 2023 yeni ev kuracaklara özel fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel indirimleri bu hafrta da gündemdeki yerini aldı. Yeni ev kuracakların aışveriş listelerini tamamlayacak ürünler indiim listesinde dikkat çekiyor. Haftanın fırsatları hafta başından itibaren gündemdeki yerini aldı. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde neler var sorusu yanıt arıyor. Raflar dolmaya başladı. İşte, 8-11 Temmuz 2023 ŞOK katalog...