Giriş Tarihi: 09.07.2023 08:22
Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
08:22
BU HAFTA ŞOK AKTÜEL KATALOĞU || 8-11 Temmuz 2023 yeni ev kuracaklara özel fırsatlar! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel 8-11 Temmuz 2023 kataloğu yayında. Fırsat dolu ürünler raflarda yerini aldı. Yeni ev kuracaklara özel fırsatlar gündemde. Beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, ev tekstili ürünlerinde indirim fırsatları ile alışveriş listeleri hazırlanıyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirimli tam liste araştırılıyor. Aktüelin yanı sıra gıda ve temizlik ürünlerinde de fırsatlar dikkat çekiyor. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu…