ŞOK AKTÜEL ürünler 27 Mayıs 2023: Akıllı robot süpürge ve Airfryer geliyor! Bu perşembe ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında

ŞOK aktüel 27 Mayıs 2023 kataloğu yayınlandı! Cumartesi indirimleri birbirinden farklı hafta sonu fırsatları sunuyor. Bu Cumartesi 4K Ulta HD televizyon, akıllı robot süpürge, Airfryer, çay makinesi, buharlı seyahat ütüsü, ahşap mobilya, motorcu ekipmanları gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta akıllı robot süpürge ve Airfryer dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 27 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu…