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Haberler Fotohaber ŞOK AKTÜEL ürünler 27 Mayıs 2023: Akıllı robot süpürge ve Airfryer geliyor! Bu perşembe ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında
Giriş Tarihi: 26.05.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 12:40

ŞOK AKTÜEL ürünler 27 Mayıs 2023: Akıllı robot süpürge ve Airfryer geliyor! Bu perşembe ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında

ŞOK aktüel 27 Mayıs 2023 kataloğu yayınlandı! Cumartesi indirimleri birbirinden farklı hafta sonu fırsatları sunuyor. Bu Cumartesi 4K Ulta HD televizyon, akıllı robot süpürge, Airfryer, çay makinesi, buharlı seyahat ütüsü, ahşap mobilya, motorcu ekipmanları gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta akıllı robot süpürge ve Airfryer dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 27 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel katalog 27 Mayıs 2023: Akıllı robot süpürge ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimleri

ŞOK aktüel ürünler 27 Mayıs 2023 Cumartesi kataloğu alışveriş severlerin gündemindeki yerini aldı. Market zinciri, her hafta Cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta sonu motorcu ekipmanları, elektronik ev ürünleri, 4K Ultra HD televizyon, çay makinesi, mikrofon seti, TV sehpası, çalışma masası ve çok amaçlı dolap satışa çıkıyor. Akıllı robot süpürge ve Airfyer Yağsız Fritöz haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Tüketiciler şimdiden alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Peki, Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 27 Mayıs ŞOK katalog aktüel indirimleri...

ŞOK aktüel katalog 27 Mayıs 2023: Akıllı robot süpürge ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimleri
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ŞOK aktüel katalog 27 Mayıs 2023: Akıllı robot süpürge ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimleri
ŞOK aktüel katalog 27 Mayıs 2023: Akıllı robot süpürge ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Perşembe indirimleri
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