ŞOK AKTÜEL ürünler 27 Mayıs 2023: Akıllı robot süpürge ve Airfryer geliyor! Bu perşembe ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayında

ŞOK aktüel ürünler 27 Mayıs 2023 Cumartesi kataloğu alışveriş severlerin gündemindeki yerini aldı. Market zinciri, her hafta Cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta sonu motorcu ekipmanları, elektronik ev ürünleri, 4K Ultra HD televizyon, çay makinesi, mikrofon seti, TV sehpası, çalışma masası ve çok amaçlı dolap satışa çıkıyor. Akıllı robot süpürge ve Airfyer Yağsız Fritöz haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Tüketiciler şimdiden alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Peki, Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 27 Mayıs ŞOK katalog aktüel indirimleri...