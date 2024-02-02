ŞOK aktüel katalog 3 Şubat 2024: Smoothie Blender ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri

Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
13:55
ŞOK aktüel 3 Şubat 2024 kataloğu yayınlandı! Cumartesi indirimleri birbirinden farklı hafta sonu fırsatlarını alıcısıyla buluşturuyor. Bu Cumartesi banyo tipi ani su ısıtıcı, çamaşır kurutma makinesi, çamaşır makinesi, çay makinesi, sandviç ve tost makinesi, kıyma makinesi gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta Smoothie blender ve Airfryer dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 3 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu…