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Haberler Fotohaber ŞOK aktüel katalog 3 Şubat 2024: Smoothie Blender ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri
Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 13:55

ŞOK aktüel katalog 3 Şubat 2024: Smoothie Blender ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri

ŞOK aktüel 3 Şubat 2024 kataloğu yayınlandı! Cumartesi indirimleri birbirinden farklı hafta sonu fırsatlarını alıcısıyla buluşturuyor. Bu Cumartesi banyo tipi ani su ısıtıcı, çamaşır kurutma makinesi, çamaşır makinesi, çay makinesi, sandviç ve tost makinesi, kıyma makinesi gibi birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Haftanın yıldızları arasında ise ŞOK'ta Smoothie blender ve Airfryer dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK katalog aktüel indirim fırsatları ile çok konuşulacak. İşte, 3 Şubat ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel katalog 3 Şubat 2024: Smoothie Blender ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri

ŞOK aktüel ürünler 3 Şubat 2024 Cumartesi kataloğu alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Market zinciri, her hafta Cumartesi günleri yeni ve indirimli ürünler ile raflarını yeniliyor. Bu hafta sonu çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, çay makinesi, kıyma makinesi, duşakabin, duş teknesi, banyo dolabı satışa çıkıyor. Smoothie blender ve Airfryer haftanın yıldızları arasında yerini alıyor. Tüketiciler şimdiden alışveriş listelerini hazırlamaya başladı. Peki, Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 3 Şubat ŞOK katalog aktüel indirimleri...

ŞOK aktüel katalog 3 Şubat 2024: Smoothie Blender ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Türkiye'nin en uç noktasında dahi şubeleri bulunan ŞOK marketlerin çalışma saatleri standarttır. Haftanın 7 günü müşterilerine hizmet veren bu market, sabah 09:00'da açılır. Kapanış saati ise 21:00'dır.

ŞOK marketlerde öğle molası adı altında bir saat yoktur. Verilen hizmetin aksamaması adına tüm personel vardiya usulü çalıştırılır.

ŞOK marketlerin çalışma saati ile ilgili esaslar dini ve resmi bayramlarda değişmez. Firma tarafından aksi bir durum emredilmezse marketler yılın 365 günü açık olur.

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ŞOK aktüel katalog 3 Şubat 2024: Smoothie Blender ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri
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ŞOK aktüel katalog 3 Şubat 2024: Smoothie Blender ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri
ŞOK aktüel katalog 3 Şubat 2024: Smoothie Blender ve Airfryer fırsatı! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu Cumartesi indirimleri
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