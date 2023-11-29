ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 30 Kasım - 5 Aralık ŞOK ’da hangi ürünler var? 🛒

ŞOK marketlerde her hafta gıda ürünlerinin yanı sıra aktüel ürünler satışa çıkıyor. Birbirinden farklı tekstil ürünleri, elektronik ürünler ve daha birçok ürün ŞOK market kataloğunda yer alan duyurular sonrası mağazalarda satışa sunuluyor. İşte, 29 Kasım-5 Aralık Şok aktüel ürünler kataloğu...