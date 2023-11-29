Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
15:50
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 30 Kasım - 5 Aralık ŞOK 'da hangi ürünler var? 🛒
ŞOK market haftanın indirimli ürünlerini aktüel ürünler kataloğuyla duyurdu. Bu hafta Şok marketlerde 29 Kasım-5 Aralık tarih aralığında birbirinden farklı birçok ürün raflarda satışa çıkacak. Her hafta farklı ürünleriyle müşterilerine hizmet veren Şok market, bu hafta da gıda ürünlerinden, aktüel ürünlere kadar birçok ürün satışa sunulacak. Peki, ŞOK market kataloğu ile bu hafta hangi ürünler var? İşte, 29 Kasım-5 Aralık ŞOK aktüel ürünler...