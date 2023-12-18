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Haberler Fotohaber ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER | Şok 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta hangi ürünler var?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 15:52

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER | Şok 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta hangi ürünler var?

ŞOK 20- 31 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Şok mağazalarında her hafta farklı ürünlerin satışa çıktığı aktüel kataloğunda bu sefer de birbirinden farklı ürünler yer alıyor. Şok bu hafta hazırladğı aktüel ürünler kataloğunda yeni yıl konseptli ürünler ve yeni yıl indirimleri yer alıyor. ŞOK marketlerde yeni yıl ürünleri kapmasında battaniyeden mutfak eşyalarına, gıdadan kutu oyunlarına birçok ürün raflarda yerini almayı bekliyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte, ŞOK aktüel 20-31 Aralık fırsatları…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER | Şok 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta hangi ürünler var?

ŞOK Aktüel 20-31 Aralık kataloğunda birbirinden farklı ürünler alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Dekoratif ürünler, oyunlar ve mutfak araç gereçlerinin dışında birçok gıda ürününde de şok kampanyalar olduğu görülüyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER | Şok 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta hangi ürünler var?
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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER | Şok 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta hangi ürünler var?
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER | Şok 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta hangi ürünler var?
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER | Şok 20 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta hangi ürünler var?
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