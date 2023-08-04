SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? | 65+ yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?

Ülkemizde toplu taşıma kullanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, ücretsiz kartlarıyla herhangi bir ücret ödemeden seyahat ediyorlardı. Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında Türk vatandaşı olan 65+ yaş üzeri Türk vatandaşı olan herkes ücretsiz ulaşım uygulaması 2014'den beri devam ediyordu. Son günlerde akaryakıt fiyat artışlarından kaynaklı olarak bir il ulaşım maliyetlerinin artması sebebiyle çok önemli bir karara imza attı. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı, iptal mi edildi? İşte, 65 yaş üstü toplu taşıma kararı…