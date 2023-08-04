SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? | 65+ yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?

Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma uygulamasına devam ediliyor.