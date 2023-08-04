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Haberler Fotohaber SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? | 65+ yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 09:19

SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? | 65+ yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?

Ülkemizde toplu taşıma kullanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, ücretsiz kartlarıyla herhangi bir ücret ödemeden seyahat ediyorlardı. Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında Türk vatandaşı olan 65+ yaş üzeri Türk vatandaşı olan herkes ücretsiz ulaşım uygulaması 2014'den beri devam ediyordu. Son günlerde akaryakıt fiyat artışlarından kaynaklı olarak bir il ulaşım maliyetlerinin artması sebebiyle çok önemli bir karara imza attı. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı, iptal mi edildi? İşte, 65 yaş üstü toplu taşıma kararı…

SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? | 65+ yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?

Son zamanlarda ücretsiz taşıma hakkının kaldırılacağına dair iddialar gündemi meşgul ediyorken geçtiğimiz günlerde Burdur'da 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı ve ilgili karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşlar 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalktı mı, iptal mi edildi ücretli mi oldu sorularına yanıt arıyor. İşte, konuyu ilişkin son gelişmeler…

SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? | 65+ yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Ülkemizde 4 Mart 2014'den itibaren yürürlükte olan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor.

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SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? | 65+ yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?

Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma uygulamasına devam ediliyor.

SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? | 65+ yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?

65 YAŞ ÜSTÜ İSTANBULKART NASIL BAŞVURU YAPILIR?

65 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, 65 Yaş üstü İstanbulkart'ını kullanabilmektedir. 65 Yaş üstü İstanbulkart' başvuru yapmanın iki yolu bulunuyor.

SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ? | 65+ yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi oldu, iptal mi edildi?

1-65 Yaş Kart alacak kişiler, ilk kez veya kayıp nedeniyle başvuruda bulunuyorsanız; https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ linki üzerinden online kart başvurusu yapılabilirsiniz.

2- Size en yakın başvuru merkezine giderek başvuru da bulunabilirsiniz.

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