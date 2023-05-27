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Haberler Fotohaber SON DAKİKA Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih ve tutarı belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:02

SON DAKİKA Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih ve tutarı belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak, ne kadar, kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi 2023 Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramları öncesinde emeklilere verilen ikramiyelerin bu sene ne zaman yatacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye tutarlarına zam yapılmıştı. Bu noktada "Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL, emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman yatırılacak sorularının cevapları.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ne kadar, kaç TL yatacak?

Son dakika emekli ikramiye ödeme günleri sorgulanıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyesi ödemeleri için araştırmalar yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz dini bayramda yatan emekli bayram ikramiyesi ikinci dini bayrama kısa bir süre kala ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı belli oldu. Peki, 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri…

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ne kadar, kaç TL yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıklamış, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilerin hesabına 2000 TL emekli bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin TL yatırılacak.

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SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ne kadar, kaç TL yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Konu hakkında tarih açıklaması gelmese de Kurban Bayramı'ndan 1 hafta önce ikramiye alacakların hesabına ödemeler yatırılacak. Bu sene Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ne kadar, kaç TL yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?
Şehit yakınları ve gaziler, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, ölüm aylığı alanlar, şeref aylığı alanlar, geçici köy korucuları, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, şampiyon sporcular, terörden zarar görmesi sebebiyle aylık bağlanan siviller ve yaşamını yitirenlerin hak sahipleri.

SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2023 Bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ne kadar, kaç TL yatacak?
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