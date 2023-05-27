SON DAKİKA Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarih ve tutarı belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi haziranın kaçında yatacak, ne kadar, kaç TL?

Son dakika emekli ikramiye ödeme günleri sorgulanıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayram ikramiyesi ödemeleri için araştırmalar yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz dini bayramda yatan emekli bayram ikramiyesi ikinci dini bayrama kısa bir süre kala ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan emekli bayram ikramiyesinin bu sene ne kadar olacağı belli oldu. Peki, 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte, 2023 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri…