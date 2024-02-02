Giriş Tarihi: 02.02.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
22:51
SON DAKİKA ADANA DEPREM | 2 Şubat 2024 AFAD son depremler listesi ile şimdi Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika Adana deprem haberi... Saimbeyli merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Adana depremi şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler araştırılıyor. İşte, 2 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Adana depremi bilgileri.