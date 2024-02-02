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Haberler Fotohaber SON DAKİKA ADANA DEPREM | 2 Şubat 2024 AFAD son depremler listesi ile şimdi Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 22:51

SON DAKİKA ADANA DEPREM | 2 Şubat 2024 AFAD son depremler listesi ile şimdi Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Adana deprem haberi... Saimbeyli merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce Adana'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Adana depremi şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler araştırılıyor. İşte, 2 Şubat 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Adana depremi bilgileri.

SON DAKİKA ADANA DEPREM | 2 Şubat 2024 AFAD son depremler listesi ile şimdi Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Adana deprem ile sallandı. Saimbeyli'de meydana gelen sarsıntının ardından endişe ve paniğe sürüklenen bölge sakinleri arama motorlarına yöneldi. Son dakika Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ışığında araştırılıyor. Peki, az önce Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 2 Şubat 2024 Adana depremi bilgileri...

SON DAKİKA ADANA DEPREM | 2 Şubat 2024 AFAD son depremler listesi ile şimdi Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | ADANA DEPREM

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.06'da merkez üssü Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin yerin 6,98 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA ADANA DEPREM | 2 Şubat 2024 AFAD son depremler listesi ile şimdi Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ADANA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.9 (Mw)

Yer: Saimbeyli (Adana)

Tarih: 02-02-2024

Saat: 22:06:51

Derinlik: 6.98 km

SON DAKİKA ADANA DEPREM | 2 Şubat 2024 AFAD son depremler listesi ile şimdi Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA ADANA DEPREM | 2 Şubat 2024 AFAD son depremler listesi ile şimdi Adana’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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