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Haberler Fotohaber Son dakika Balıkesir’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Balıkesir’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okul var mı yok mu? İşte Valilik duyurusu…
Giriş Tarihi: 16.12.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 15:55

Son dakika Balıkesir’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Balıkesir’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okul var mı yok mu? İşte Valilik duyurusu…

Balıkesir'de okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Balıkesir'de bu gece saatte başlayan sağanak yağış, birçok ilçede sosyal hayatı olumsuz etkiledi. Hava muhalefeti sebebiyle hafta sonu birçok insan gününü evde geçirdi. Öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki Balıkesir'de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi Balıkesir'de okul var mı yok mu, tatil mi olacak? İşte, detaylar…

Son dakika Balıkesir’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Balıkesir’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okul var mı yok mu? İşte Valilik duyurusu…

Balıkesir'de okulların tatil olup olmayacağı binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Peki, 18 Aralık 2023 bugün Balıkesir'de okul var mı yok mu, tatil mi olacak? Balıkesir'de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? İşte, ayrıntılar…

Son dakika Balıkesir’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Balıkesir’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okul var mı yok mu? İşte Valilik duyurusu…

MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA

Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden Marmara'nın kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

16.12.2023 06:00 - 17.12.2023 06:00

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Son dakika Balıkesir’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Balıkesir’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okul var mı yok mu? İşte Valilik duyurusu…

BALIKESİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ!

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika Balıkesir’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Balıkesir’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okul var mı yok mu? İşte Valilik duyurusu…

18 ARALIK 2023 PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi günü havanın Balıkesir'in genelinde parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Son dakika Balıkesir’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Balıkesir’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okul var mı yok mu? İşte Valilik duyurusu…

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an Balıkesir Valiliği tarafından böyle bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizi güncelleyeceğiz.

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