Son dakika Balıkesir’de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Balıkesir’de Pazartesi okullar tatil olacak mı, okul var mı yok mu? İşte Valilik duyurusu…

Balıkesir'de okulların tatil olup olmadığı binlerce veli ve öğrenci tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Balıkesir'de bu gece saatte başlayan sağanak yağış, birçok ilçede sosyal hayatı olumsuz etkiledi. Hava muhalefeti sebebiyle hafta sonu birçok insan gününü evde geçirdi. Öğrencilerin gözü valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki Balıkesir'de okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi Balıkesir'de okul var mı yok mu, tatil mi olacak? İşte, detaylar…