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Giriş Tarihi: 26.12.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 23:00

BOLU DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 26 Aralık 2023 az önce Bolu'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika Bolu deprem haberi ile sarsıldı. Bolu merkezde meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bölge sakinleri ''Az önce Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Bolu deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile belli oldu. İşte, 26 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Bolu depremi bilgileri.

SON DAKİKA BOLU DEPREM | 29 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Bolu deprem ile sallandı. Akşam saatlerinde meydana gelen 3sallantının ardından endişelenen bölge sakinleri arama motorlarına yöneldi. Son dakika Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile belli oldu. Peki, az önce Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 26 Aralık 2023 Bolu depremi bilgileri...

SON DAKİKA BOLU DEPREM | 29 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

BOLU DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.40'da merkez üssü Bolu'nun merkezinde 2.7 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 6.03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA BOLU DEPREM | 29 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE BOLU DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 2.7 (Mw)

Yer: Merkez (Bolu)

Tarih: 2023-12-26

Saat: 21:40:46

Derinlik: 6.03 km

SON DAKİKA BOLU DEPREM | 29 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA BOLU DEPREM | 29 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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