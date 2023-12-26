Giriş Tarihi: 26.12.2023 23:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
23:00
BOLU DEPREM SON DAKİKA HABERİ: 26 Aralık 2023 az önce Bolu'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Son dakika Bolu deprem haberi ile sarsıldı. Bolu merkezde meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bölge sakinleri ''Az önce Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Bolu deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler verileri ile belli oldu. İşte, 26 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika Bolu depremi bilgileri.