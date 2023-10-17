Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BURDUR DEPREM SON DAKİKA: Merkez sallandı! 17 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 17:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 17:40

BURDUR DEPREM SON DAKİKA: Merkez sallandı! 17 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 17 Ekim Salı günü Burdur deprem ile sallandı. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken Burdur şehir merkezinde AFAD verileri ile 3.6 üzerindeki sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 17 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Burdur deprem bilgileri…

SON DAKİKA BURDUR DEPREM | 17 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Burdur’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Burdur deprem haberi ile sallandı. Vatandaşlar "Şimdi Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Burdur depreminin merkez üssü, saati ve büyüklüğü araştırılıyor. Burdur Merkez'de gerçekleşen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken bölgenin hasar durumu hakkında resmi kaynak açıklamaları takip ediliyor. İşte, 17 Ekim 2023 Burdur deprem son dakika gelişmeleri ve tüm ayrıntılar…

SON DAKİKA BURDUR DEPREM | 17 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Burdur’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

BURDUR DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 17 Ekim Salı günü saat 16.57'de Burdur Merkez'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından kaydedilen Burdur depreminin detayları şu şekilde;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA BURDUR DEPREM | 17 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Burdur’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Büyüklük:3.6

Yer: Merkez (Burdur)

Tarih ve saat: 2023-10-17 16:57:15

Derinlik: 7.0 km

SON DAKİKA BURDUR DEPREM | 17 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Burdur’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA BURDUR DEPREM | 17 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Burdur’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA