Giriş Tarihi: 17.10.2023 17:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 17:40

BURDUR DEPREM SON DAKİKA: Merkez sallandı! 17 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 17 Ekim Salı günü Burdur deprem ile sallandı. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken Burdur şehir merkezinde AFAD verileri ile 3.6 üzerindeki sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 17 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Burdur deprem bilgileri…