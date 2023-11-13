BURDUR DEPREM SON DAKİKA: Isparta ve çevre iller sallandı! Şimdi Burdur'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 13 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler sayfası

Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 10:10

Son dakika Burdur deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre depremin merkez üssü Yeşilova olarak kayıtlara geçti. 13.23 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Isparta ve çevre illerde de hissedildi. 4 üzerindeki sarsıntı sonrası paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 13 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. İşte, Burdur deprem son dakika gelişmeleri ile şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler....