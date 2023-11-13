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Haberler Fotohaber BURDUR DEPREM SON DAKİKA: Isparta ve çevre iller sallandı! Şimdi Burdur'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 13 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler sayfası
Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 10:10

BURDUR DEPREM SON DAKİKA: Isparta ve çevre iller sallandı! Şimdi Burdur'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? 13 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler sayfası

Son dakika Burdur deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre depremin merkez üssü Yeşilova olarak kayıtlara geçti. 13.23 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Isparta ve çevre illerde de hissedildi. 4 üzerindeki sarsıntı sonrası paniğe kapılan bölge halkı ''Az önce Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar 13 Kasım 2023 AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile takip ediliyor. İşte, Burdur deprem son dakika gelişmeleri ile şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler....

Son Dakika Burdur deprem haberi: Isparta da sarsıldı! Az önce Burdur’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 13 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Burdur deprem son dakika haberi: Burdur'da merkez üssü Yeşilova olarak ölçülen şiddetli bir deprem meydana geldi. Paniğe yol açan sarsıntı Isparta başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Ülke genelinde gün içerisinde büyük küçük pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Burdur depremi şehrin sakinlerini korkuttu. Bu noktada az önce Burdur'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları hızla yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 13 Kasım 2023 Burdur deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

Son Dakika Burdur deprem haberi: Isparta da sarsıldı! Az önce Burdur’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 13 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BURDUR'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Burdur ili Yeşilova ilçesinde bir deprem meydana geldi.

13 Kasım Pazartesi günü saat 08:28'de gerçekleşen depremim büyüklüğü 4.4 olarak ölçüldü. Sarsıntının derinliği ise 13.23 km olarak açıklandı.

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Son Dakika Burdur deprem haberi: Isparta da sarsıldı! Az önce Burdur’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 13 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

AFAD VERİLERİ İLE BURDUR DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Yeşilova (Burdur)

Tarih:2023-11-13

Saat:08:28:27 TSİ

Enlem:37.689 N

Boylam:29.944 E

Derinlik:13.23 km

Son Dakika Burdur deprem haberi: Isparta da sarsıldı! Az önce Burdur’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 13 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Son Dakika Burdur deprem haberi: Isparta da sarsıldı! Az önce Burdur’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 13 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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