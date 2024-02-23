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Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:40

SON DAKİKA BURSA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa'da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberi… Bursa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Gemlik merkez üssünde meydana gelen sallantı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 4 üstü şiddetteki sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Bölgede ve çevre illerde yaşayanlar depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki; 23 Şubat 2024 az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

SON DAKİKA BURSA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Bursa deprem haberi az önce duyuruldu. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Şubat listesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Bölge sakinleri ve çevre illerde ikamet edenler sallantının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için araştırmalara başladı. Gemlik merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları yanıt arıyor. İşte, yanıtı.

SON DAKİKA BURSA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA: BURSA DEPREM HABERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 15:14'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçülürken derinliği ise 10.86 km olarak açıklandı.

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SON DAKİKA BURSA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA BURSA DEPREM

Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-23
Saat:15:14:32 TSİ
Enlem:40.4181 N
Boylam:29.1608 E
Derinlik:10.86 km

SON DAKİKA BURSA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA BURSA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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