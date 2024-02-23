Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
15:40
SON DAKİKA BURSA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa'da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Son dakika deprem haberi… Bursa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Gemlik merkez üssünde meydana gelen sallantı, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. 4 üstü şiddetteki sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Bölgede ve çevre illerde yaşayanlar depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki; 23 Şubat 2024 az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…