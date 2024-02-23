SON DAKİKA BURSA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bursa’da deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Bursa deprem haberi az önce duyuruldu. 4 üzeri büyüklükteki sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi 23 Şubat listesi ile kamuoyu ile paylaşıldı. Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Bölge sakinleri ve çevre illerde ikamet edenler sallantının merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri için araştırmalara başladı. Gemlik merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası ''Az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?'' soruları yanıt arıyor. İşte, yanıtı.