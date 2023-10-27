SON DAKİKA ÇANAKKALE DEPREM | 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Çanakkale deprem ile sarsıldı. Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı endişe ve paniğe sebep olurken bu noktada az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 27 Ekim 2023 Çanakkale deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...