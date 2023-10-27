SON DAKİKA ÇANAKKALE DEPREM | 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Çanakkale deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü olarak Marmara Denizi kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Tekirdağ deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 26 Ekim 2023 Çanakkale depremi hakkında merak edilenler...