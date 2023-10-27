Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA ÇANAKKALE DEPREM | 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:40

SON DAKİKA ÇANAKKALE DEPREM | 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile az önce Çanakkale’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Çanakkale deprem ile sarsıldı. Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı endişe ve paniğe sebep olurken bu noktada az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 27 Ekim 2023 Çanakkale deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA | Şimdi Çanakkale’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Çanakkale deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü olarak Marmara Denizi kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Tekirdağ deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Çanakkale'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 26 Ekim 2023 Çanakkale depremi hakkında merak edilenler...

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA | Şimdi Çanakkale’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: TEKİRDAĞ'DA DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 26 Ekim 2023 Perşembe günü Çanakkale'de 20.18'de deprem meydana geldi.
3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA | Şimdi Çanakkale’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM HABERİ | ÇANAKKALE'DE DEPREM

Büyüklük: 3.6 (Mw)

Yer:KARABIGA ACIKLARI-CANAKKALE (MARMARA DENIZI)

Tarih ve saat: 2023.10.26 20:22:57

Derinlik: 5 km

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA | Şimdi Çanakkale’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ÇANAKKALE DEPREM SON DAKİKA | Şimdi Çanakkale’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 27 Ekim 2023 bugün AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA