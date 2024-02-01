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Haberler Fotohaber SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da sarsıntı! 1 ŞUBAT 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli güncel verileriyle son depremler listesi!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 06:38

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da sarsıntı! 1 ŞUBAT 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli güncel verileriyle son depremler listesi!

Kandilli ve AFAD verileriyle son depremler listesi! 1 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü belli oldu. 3.0 ve üzeri depremler merkez üssülerinde korku ve endişeye sebep oluyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar "son depremler, deprem mi oldu" şeklinde sorgulamalar yapıyorlar. İşte güncel verilerle AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Malatya’da sarsıntı! 1 ŞUBAT 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli güncel verileriyle son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorular yanıt buluyor. Ülkemizde yaşanan 3.0 şiddeti ve üzeri depremler verilerle vatandaşlarla paylaşılıyor. Sarsıntıları hisseden vatandaşlar arama motorlarına yöneliyor. İşte Kandilli ve AFAD verileriyle 1 Şubat 2024 son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Malatya’da sarsıntı! 1 ŞUBAT 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli güncel verileriyle son depremler listesi!

MALATYA'DA DEPREM

BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) maps.google.com/maps?q=38.148,…

31.01.2024, 18:28:02 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 5.0 km

#Kandilli

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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Malatya’da sarsıntı! 1 ŞUBAT 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli güncel verileriyle son depremler listesi!

MARMARA DENİZİ DEPREM

GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) maps.google.com/maps?q=40.4197…

31.01.2024, 15:48:35 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 6.3 km

#Kandilli

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Malatya’da sarsıntı! 1 ŞUBAT 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli güncel verileriyle son depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Malatya’da sarsıntı! 1 ŞUBAT 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli güncel verileriyle son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA