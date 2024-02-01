SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Malatya’da sarsıntı! 1 ŞUBAT 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli güncel verileriyle son depremler listesi!

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle takip ediliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ