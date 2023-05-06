SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Türkiye' nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği 28 Mart' ta meydana gelen Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli 11 kente yıkıcı hasara neden olan depremlerin ardından bir kez daha anlaşıldı. 28 Mart'tan beri yaralarını sarmaya çalışan Türkiye' de vatandaşlar her gün yaşanan depremleri yakından takip etmeye başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremlerini rsmi siteleri vasıtasıyla vatandaşlara sunuyor.

6 MAYIS 2023

En son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;