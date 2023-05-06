Giriş Tarihi: 06.05.2023 10:03
Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
10:03
SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman
Son dakika deprem haberleri merak ediliyor. Ülkemizde 28 Mart' ta meydana gelen Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli 11 kente yıkıcı hasara neden olan depremlerin ardından vatandaşlar her gün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün son depremler listesinin paylaşarak bugün gerçekleşmiş olan depremler hakkında bilgi veriyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi…