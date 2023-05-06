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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman
Giriş Tarihi: 06.05.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 10:03

SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman

Son dakika deprem haberleri merak ediliyor. Ülkemizde 28 Mart' ta meydana gelen Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli 11 kente yıkıcı hasara neden olan depremlerin ardından vatandaşlar her gün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün son depremler listesinin paylaşarak bugün gerçekleşmiş olan depremler hakkında bilgi veriyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi…

SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman

Son dakika deprem mi oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Mayıs cumartesi günü Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman'da meydana gelen depremler merak ediliyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi…

SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Türkiye' nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği 28 Mart' ta meydana gelen Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli 11 kente yıkıcı hasara neden olan depremlerin ardından bir kez daha anlaşıldı. 28 Mart'tan beri yaralarını sarmaya çalışan Türkiye' de vatandaşlar her gün yaşanan depremleri yakından takip etmeye başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremlerini rsmi siteleri vasıtasıyla vatandaşlara sunuyor.

6 MAYIS 2023

En son depremler listesi verileri ve tüm detaylar şöyle;

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SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman
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