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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Ekim 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 08:11

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Ekim 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri...10 Ekim Salı günü Türkiye art arda gelen deprem haberi ile yeni bir sabaha gözlerini açtı. Peş peşe yaşanan Aydın ve Kahramanmaraş depremleri paniğe sebep olurken vatandaşlar gece yarısı şiddetli sarsıntı sebebiyle uykusundan uyandı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı yüzlere deprem meydana geliyor ve yaşanan depremlerin merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile internet üzerinden paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde? İşte, son depremler 10 Ekim 2023 listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Ekim 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları afet bölgesi illeri başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD son dakika deprem listesine göre gece yarısı Aydın ve Kahramanmaraş'tan deprem bildirimi geldi. İzmir ve Manisa'dan da hissedilen depremler sonrası vatandaşlar arama motorlarında "Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, en son deprem haberleri…

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Ekim 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre Türkiye 10 Ekim Salı gününe art arda deprem haberleri ile giriş yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Kuşadası'nda 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem İzmir ve Manisa'dan da hissedildi. Saat 01.57'de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı gün saat 02.41'te Kahramanmaraş ili Elbistan merkez üssünde de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Ekim 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

10 EKİM 2023 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İLE YAŞANAN SON DEPREMLER

Büyüklük:3.8

Yer: Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [22.09 km] Kuşadası (Aydın)

Tarih ve saat: 10-10-2023 01:57:59

Derinlik: 7 km

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Büyüklük:3.0

Yer: Elbistan (Kahramanmaraş)

Tarih ve saat: 10-10-2023 02:41:23

Derinlik: 7 km

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Ekim 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Ekim 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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