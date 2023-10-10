SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Ekim 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri...10 Ekim Salı günü Türkiye art arda gelen deprem haberi ile yeni bir sabaha gözlerini açtı. Peş peşe yaşanan Aydın ve Kahramanmaraş depremleri paniğe sebep olurken vatandaşlar gece yarısı şiddetli sarsıntı sebebiyle uykusundan uyandı. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün irili ufaklı yüzlere deprem meydana geliyor ve yaşanan depremlerin merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası ile internet üzerinden paylaşılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde/büyüklüğünde? İşte, son depremler 10 Ekim 2023 listesi…