SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Ekim 2023 | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları afet bölgesi illeri başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD son dakika deprem listesine göre gece yarısı Aydın ve Kahramanmaraş'tan deprem bildirimi geldi. İzmir ve Manisa'dan da hissedilen depremler sonrası vatandaşlar arama motorlarında "Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, en son deprem haberleri…