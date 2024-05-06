Son dakika: DUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı

YDUS 2.dönem yerleştirme sonuçları belli oldu. 2023 YDUS/2 tercihlerini gerçekleştiren adaylar tarafından sonuçlar bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'den gelen son dakika duyurusuyla YDUS/2 tercih sonuçları açıklandı. İşte ayrıntılar