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Haberler Fotohaber Son dakika: DUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 15:34

Son dakika: DUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika:Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS/2) tercih sonuçları açıklandı. 19-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen tercihlerin sonuçları erişime açıldı. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek. İşte YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

Son dakika: DUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı

YDUS 2.dönem yerleştirme sonuçları belli oldu. 2023 YDUS/2 tercihlerini gerçekleştiren adaylar tarafından sonuçlar bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'den gelen son dakika duyurusuyla YDUS/2 tercih sonuçları açıklandı. İşte ayrıntılar

Son dakika: DUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı

YDUS/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

19-26 Nisan 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları alanının yerleştirme işlemleri tamamlandı.

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Son dakika: DUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı

YDUS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Son dakika: DUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı

YDUS/2 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: DUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı
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