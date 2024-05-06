Giriş Tarihi: 06.05.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
15:34
Son dakika: DUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika:Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS/2) tercih sonuçları açıklandı. 19-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen tercihlerin sonuçları erişime açıldı. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek. İşte YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!