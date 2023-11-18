SON DAKİKA Elazığ’da deprem mi oldu? 18 Kasım Elazığ art arda 2 kez sallandı!

Deprem bölgesi olmanın acı gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya geldik. Son dakika Elazığ'da hissedilen deprem bölge halkında paniğe sebep oldu. Yaşanan deprem sonrasında Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündeme geldi. Peki, 17 Kasım 2023 Elazığ 'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, Afad verilerine göre depremin detayları...