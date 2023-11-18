Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA Elazığ'da deprem mi oldu? 18 Kasım Elazığ art arda 2 kez sallandı!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 08:21

SON DAKİKA Elazığ'da deprem mi oldu? 18 Kasım Elazığ art arda 2 kez sallandı!

Son dakika Elazığ'dan korkutan deprem haberi geldi. 18 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde Elazığ'da üst üste iki deprem meydana geldi. Her geçen gün artan deprem haberlerine bir yenisi eklendi. Yaşanan deprem sonrası bölgede yağayan vatandaşlar kaç şiddetinde, merkez üssü neresi sorularına yanıt arıyor. Peki, 18 Kasım Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde,merkez üssü neresi? İşte, Elazığ deprem haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA Elazığ’da deprem mi oldu? 18 Kasım Elazığ art arda 2 kez sallandı!

Deprem bölgesi olmanın acı gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya geldik. Son dakika Elazığ'da hissedilen deprem bölge halkında paniğe sebep oldu. Yaşanan deprem sonrasında Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları gündeme geldi. Peki, 17 Kasım 2023 Elazığ 'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, Afad verilerine göre depremin detayları...

SON DAKİKA Elazığ’da deprem mi oldu? 18 Kasım Elazığ art arda 2 kez sallandı!

SON DAKİKA 18 KASIM ELAZIĞ ART ARDA 2 KEZ SALLANDI!

Elazığ'da 18 Kasım Cumartesi sabahı saat 07.44'de art arda iki deprem yaşandı.

Yaşanan deprem Elazığ'ın kovancılar ilçesine bağlı Aşağıkanatlı ve Karasungur köyünde gerçekleşti.

İşte, Kandilli Rasathanesi verilerine göre yaşanan depremin ayrıntıları;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA Elazığ’da deprem mi oldu? 18 Kasım Elazığ art arda 2 kez sallandı!

#DEPREM

ASAGIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG)

Tarih: 18.11.2023

Saat: 07:44:05 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 9.2 km

SON DAKİKA Elazığ’da deprem mi oldu? 18 Kasım Elazığ art arda 2 kez sallandı!

#DEPREM

KARASUNGUR-KOVANCILAR (ELAZİĞ)

Tarih: 18.11.2023

Saat: 07:44:45 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 6.0 km

SON DAKİKA Elazığ’da deprem mi oldu? 18 Kasım Elazığ art arda 2 kez sallandı!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA