Giriş Tarihi: 18.11.2023 08:21
Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
08:21
SON DAKİKA Elazığ'da deprem mi oldu? 18 Kasım Elazığ art arda 2 kez sallandı!
Son dakika Elazığ'dan korkutan deprem haberi geldi. 18 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde Elazığ'da üst üste iki deprem meydana geldi. Her geçen gün artan deprem haberlerine bir yenisi eklendi. Yaşanan deprem sonrası bölgede yağayan vatandaşlar kaç şiddetinde, merkez üssü neresi sorularına yanıt arıyor. Peki, 18 Kasım Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde,merkez üssü neresi? İşte, Elazığ deprem haberinin ayrıntıları...