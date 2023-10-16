Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi, ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte, evde bakım yardımı sorgulama

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilecek. Ancak emekli olduğu halde çalışan kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Kabine Toplantısı ardından halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceği hakkında yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu duurmda evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi kapsamının dışında kalmasından dolayı 5 bin TL emekli ikramiyesinden faydalanamacaktır.