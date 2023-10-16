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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi, ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte, evde bakım yardımı sorgulama
Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 11:10

Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi, ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte, evde bakım yardımı sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemi başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kişilere ve onları bakmakla yükümlü olan vasilerine ödenen evde bakım parası Ekim ayı ödemesi ay ortası itibariyle sorgulanıyor. Aynı zamanda, "Evde bakım maaşı alanlara 5 bin TL bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek?" sorusu merak konusu. Hatırlanacağı üzere, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü sebebiyle emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi ödeneceği Başkan Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Peki, Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman, başladı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

SON DAKİKA Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? Bakan Göktaş açıkladı! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı sorusu gündemi meşgul ediyor. Bilindiği üzere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım parası alan hak sahiplerine her ay 5 bin 98 TL ödeniyor. Söz konusu devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar "Evde bakım parası hangi illerde yattı?" merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Peki, evde bakım maaşı alanlara 5 bin TL ikramiye var mı? 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi evde bakım maaşı alanlara verilecek mi, ne zaman? İşte, evde bakım yardımı parası yatan iller listesi ekim 2023…

SON DAKİKA Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? Bakan Göktaş açıkladı! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA CUMHURİYET İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

9 Ekim 2023 Pazartesi itibarıyla gerçekleşen Kabine toplantısın ardından Başkan Erdoğan müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ikramiye müjdesini "Emeklilerimizi rahatlacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararı aldık. Hem emekli olup hem çalışanları bu düzenlemeden muaf tutacağız. Ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak." şeklinde aktardı.

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SON DAKİKA Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? Bakan Göktaş açıkladı! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı?

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, emeklilerle birlikte dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilecek. Ancak emekli olduğu halde çalışan kişiler, ikramiye hakkından yararlanamayacak. Kabine Toplantısı ardından halka seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinin kimlere verileceği hakkında yaptığı açıklamada, "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu duurmda evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi kapsamının dışında kalmasından dolayı 5 bin TL emekli ikramiyesinden faydalanamacaktır.

SON DAKİKA Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? Bakan Göktaş açıkladı! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı?

EKİMAYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Ekim ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan beklenen açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

SON DAKİKA Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek? Bakan Göktaş açıkladı! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu.

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sonrası evde bakım maaşı ödeme tutarı da güncellendi. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

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