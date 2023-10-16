Evde bakım maaşı alanlara Cumhuriyet ikramiyesi verilecek mi, ne zaman? Bakan Göktaş açıkladı! Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte, evde bakım yardımı sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemi başladı. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kişilere ve onları bakmakla yükümlü olan vasilerine ödenen evde bakım parası Ekim ayı ödemesi ay ortası itibariyle sorgulanıyor. Aynı zamanda, "Evde bakım maaşı alanlara 5 bin TL bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek?" sorusu merak konusu. Hatırlanacağı üzere, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü sebebiyle emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi ödeneceği Başkan Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Peki, Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman, başladı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…