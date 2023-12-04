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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu, hasar ve can kaybı var mı? AFAD ve Kandilli'den son depremler açıklaması: Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Eskişehir...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 11:46

SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu, hasar ve can kaybı var mı? AFAD ve Kandilli'den son depremler açıklaması: Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Eskişehir...

Son dakika Türkiye öğle saatlerinde deprem haberi ile sarsıldı. Bursa, Gemlik merkezli deprem birçok il ve ilçeden hissedildi. Afad ve Kandilli konu hakkında son dakika açıklamalarına devam ederken, deprem nerede hissedildi, merkez üssü nersi ve kaç şiddetinde soruları merak ediliyor. yaşanan depremde hasar ve can kaybı olup olmadığı en çok merak edilenler arasında. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İşte, Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Eskişehir'de hissedildiği söylenen depremin ayrıntıları şu şekilde...

SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, hasar ve can kaybı var mı? AFAD ve Kandilli’den son depremler açıklaması: Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Eskişehir...

Az önce İstanbul'da deprem mi oldu sorusuyla incelenen sarsıntının şiddeti merak edildi. Saat 10:43'te yaşanan sarsıntı İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli gibi illerde de hissedildi. İşte son dakika İstanbul depreminin şiddeti ve merkez üssü;

SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, hasar ve can kaybı var mı? AFAD ve Kandilli’den son depremler açıklaması: Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Eskişehir...

SON DAKİKA İSTANBUL DEPREM HABERİ!

Son dakika İstanbul deprem haberi... İstanbul'da sarsıntıları şiddetli hissedilen deprem hakkında Afad ve Kandilli açıklamalarda bulundu.

Depremin büyüklüğü ise 5,1 olarak belirlendi. AFAD'ın verilerine göre deprem saat 10:42'te Bursa - Mudanya (Gemlik körfezi) merkez üslü olarak gerçekleşti. Depremin 8.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedilirken, büyüklüğü ise 5.1 olarak açıklarken Kandilli rasathanesi depremin şiddetini 5,3 olarak paylaştı.

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SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, hasar ve can kaybı var mı? AFAD ve Kandilli’den son depremler açıklaması: Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Eskişehir...

VALİ GÜL: İSTANBUL'DA OLUMSUZ Bİ DURUM YOK

Korkutan depremin ardından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, sarsıntının kent genelinde olumsuz bir duruma neden olmadığını açıkladı.

SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, hasar ve can kaybı var mı? AFAD ve Kandilli’den son depremler açıklaması: Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Eskişehir...

BAKAN YERLİKAYA: EKİPLER SAHA TARAMALARI İÇİN SEVK EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı: "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, hasar ve can kaybı var mı? AFAD ve Kandilli’den son depremler açıklaması: Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Eskişehir...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Deprem kısa sürdü. Ciddi sallanma söz konsusu. Olumsuz bir bilgi yok şu an itibariyle. Yıkım ve sıkıntılı durum söz konusu yok. Ulaştırma Bakanımız hemen aradı bilgi aldı. Ben de o esnada bir teyzemizi ziyaretteydim. İki katlı binaydı ama ciddi bir sarsılma oldu" dedi

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