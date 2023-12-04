SON DAKİKA: İstanbul’da deprem mi oldu, hasar ve can kaybı var mı? AFAD ve Kandilli’den son depremler açıklaması: Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Eskişehir...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, "Deprem kısa sürdü. Ciddi sallanma söz konsusu. Olumsuz bir bilgi yok şu an itibariyle. Yıkım ve sıkıntılı durum söz konusu yok. Ulaştırma Bakanımız hemen aradı bilgi aldı. Ben de o esnada bir teyzemizi ziyaretteydim. İki katlı binaydı ama ciddi bir sarsılma oldu" dedi