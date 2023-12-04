Giriş Tarihi: 04.12.2023 11:46
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
11:46
SON DAKİKA: İstanbul'da deprem mi oldu, hasar ve can kaybı var mı? AFAD ve Kandilli'den son depremler açıklaması: Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Eskişehir...
Son dakika Türkiye öğle saatlerinde deprem haberi ile sarsıldı. Bursa, Gemlik merkezli deprem birçok il ve ilçeden hissedildi. Afad ve Kandilli konu hakkında son dakika açıklamalarına devam ederken, deprem nerede hissedildi, merkez üssü nersi ve kaç şiddetinde soruları merak ediliyor. yaşanan depremde hasar ve can kaybı olup olmadığı en çok merak edilenler arasında. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İşte, Bursa, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Eskişehir'de hissedildiği söylenen depremin ayrıntıları şu şekilde...