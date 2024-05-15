Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:07
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
08:20
SON DAKİKA İZMİR DEPREM | 15 Mayıs 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Son dakika: İzmir şiddetli deprem ile sallandı. Ege Denizi merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aranıyor. İzmir deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol ediliyor. İşte, 15 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika İzmir depremi bilgileri.