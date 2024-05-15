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Haberler Fotohaber SON DAKİKA İZMİR DEPREM | 15 Mayıs 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:07 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:20

SON DAKİKA İZMİR DEPREM | 15 Mayıs 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika: İzmir şiddetli deprem ile sallandı. Ege Denizi merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Bu noktada ''Az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt aranıyor. İzmir deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile kontrol ediliyor. İşte, 15 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika İzmir depremi bilgileri.

SON DAKİKA İZMİR DEPREM | 15 Mayıs 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

İzmir 4 üzeri şiddetli deprem ile sallandı. Karaburun'da meydana gelen sarsıntının ardından endişe ve paniğe sürüklenen bölge sakinleri arama motorlarına yöneldi. Son dakika İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde sorusu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile belli oldu. Peki, az önce İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkezi neresi? İşte, 15 2024 İzmir depremi bilgileri...

SON DAKİKA İZMİR DEPREM | 15 Mayıs 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: İZMİR İZMİR PEŞ PEŞE DEPREMLER

Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-05-15
Saat:07:57:55 TSİ
Enlem:38.95917 N
Boylam:26.05111 E
Derinlik:7 km

Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [50.17 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-05-15
Saat:04:56:33 TSİ
Enlem:38.93472 N
Boylam:25.95083 E
Derinlik:9.74 km

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SON DAKİKA İZMİR DEPREM | 15 Mayıs 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA İZMİR DEPREM | 15 Mayıs 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA İZMİR DEPREM | 15 Mayıs 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile İzmir’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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