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Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Elbistan salalandı! Şimdi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:40

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Elbistan salalandı! Şimdi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Kahramanmaraş deprem sallandı. Kahramanmaraş bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 27 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem bilgileri…

KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 27 Ekim 2023 Kahramanmaraş Elbistan’da deprem! İşte, Maraş deprem bilgileri

Kahramanmaraş'ta artçı depremler üst üste devam ediyor. 26 Ekim Perşembe günü Kahramanmaraş deprem ile salllandı. "Şimdi Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile meydana gelen depremin merkez üssü, saati ve büyüklüğü araştırılıyor. Peki, 26 Ekim 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, saat kaçta, merkez üssü neresi? İşte, ayrıntılar….

KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 27 Ekim 2023 Kahramanmaraş Elbistan’da deprem! İşte, Maraş deprem bilgileri

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 26 Ekim Perşembe günü saat 18.25'de Kahramanmaraş Elbistan'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından kaydedilen Kahramanmaraş depremlerinin detayları şu şekilde;

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KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 27 Ekim 2023 Kahramanmaraş Elbistan’da deprem! İşte, Maraş deprem bilgileri

26 EKİM 2023 KAHRAMANMRAŞ DEPREM

Büyüklük:3.2

Yer: Elbistan (Kahramanmaraş)

Tarih ve saat: 2023.10.26 18:25:18

Derinlik: 5 km

KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 27 Ekim 2023 Kahramanmaraş Elbistan’da deprem! İşte, Maraş deprem bilgileri

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 27 Ekim 2023 Kahramanmaraş Elbistan’da deprem! İşte, Maraş deprem bilgileri

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