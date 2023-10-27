Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:40

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | Elbistan salalandı! Şimdi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Kahramanmaraş deprem sallandı. Kahramanmaraş bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 27 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem bilgileri…