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Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | 6 Aralık 2023 ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 06.12.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 09:00

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA | 6 Aralık 2023 ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Kahramanmaraş deprem sallandı. Kahramanmaraş bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 6 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem bilgileri…

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 6 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş'ta artçı depremler üst üste devam ediyor. 6 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş deprem ile sallandı. "Şimdi Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile meydana gelen depremin merkez üssü, saati ve büyüklüğü araştırılıyor. Peki, 6 Aralık 2023 Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, saat kaçta, merkez üssü neresi? İşte, ayrıntılar….

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 6 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 6 Aralık Çarşamba günü saat 08.11'de Kahramanmaraş Elbistan'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen Kahramanmaraş depremlerinin detayları şu şekilde;

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SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 6 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KAHRAMANMRAŞ DEPREM

Büyüklük:3.2

Yer: Elbistan (Kahramanmaraş)

Tarih ve saat: 2023.12.06 08:11:00

Derinlik: 5 km

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 6 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 6 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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