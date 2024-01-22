Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
07:34
SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika deprem haberi… Sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş sarsıntı ile uyandı. Nurhak merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri belli olan depremle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki; 22 Ocak 2024 az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…