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Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 07:34

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberi… Sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş sarsıntı ile uyandı. Nurhak merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri belli olan depremle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki; 22 Ocak 2024 az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Haftanın ilk 3 üzerindeki depremi Kahramanmaraş Nurhak merkez üssünde kaydedildi. Sabahın erken saatlerinde kaydedilen sarsıntının ardından uykusundan uyanan bölge sakinleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri belli olan depremle ilgili araştırmaya koyuldu. Peki, az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, detaylar…

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.07'de merkez üssü Nurhak (Kahramanmaraş) 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 7.04 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

AFAD VERİLERİ İLE KAHRAMANMARAŞ DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.6 (Mw)

Yer: Nurhak (Kahramanmaraş)

Tarih: 22-01-2024

Saat: 06:07:06

Derinlik: 7.04 km

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM HABERİ: AFAD duyurdu! Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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