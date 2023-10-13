KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 13 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:00

Kahramanmaraş deprem! Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Kahramanmaraş deprem ile sallandı. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken Kandilli Rasathanesi verileri ile Geben-Andırın merkez üssünde gerçekleşen sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 13 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem büyüklük bilgileri…