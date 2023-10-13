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Haberler Fotohaber KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 13 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 10:00

KAHRAMANMARAŞ DEPREM | 13 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Kahramanmaraş deprem! Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Kahramanmaraş deprem ile sallandı. Afet bölgesinde artçı depremler yaşanmaya devam ederken Kandilli Rasathanesi verileri ile Geben-Andırın merkez üssünde gerçekleşen sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri arama motorlarında "Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 13 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Kahramanmaraş deprem büyüklük bilgileri…

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | Geben sallandı! 13 Ekim 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son dakika Kahramanmaraş deprem! "Şimdi Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Kahramanmaraş depreminin merkez üssü, saati ve büyüklüğü araştırılıyor. Geben-Andırın'da gerçekleşen sarsıntının derinliği 2.3 km olarak ölçülürken bölgenin hasar durumu hakkında resmi kaynak açıklamaları takip ediliyor. İşte, 13 Ekim 2023 Kahramanmaraş depremi son dakika gelişmeleri ile merkezi, büyüklüğü, derinliği bilgileri…

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | Geben sallandı! 13 Ekim 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü son depremler sayfası tarafından açıklanan verilere göre 13 Ekim Cuma günü saat 02.41'de Kahramanmaraş ili Geben-Andırın merkez üssünde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından kaydedilen Kahramanmaraş depreminin detayları şu şekilde;

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SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | Geben sallandı! 13 Ekim 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Büyüklük:3.0

Yer:GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

Tarih ve saat: 13-10-2023 02:41:25

Derinlik:2.3 km

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | Geben sallandı! 13 Ekim 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ DEPREM | Geben sallandı! 13 Ekim 2023 az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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