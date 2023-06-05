Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde korkutucu deprem ile sarsıldı! SON DAKİKA 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Kahramanmaraş deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş son depremler listesi ile takip ediliyor. Bölgedeki artçılar sürerken Kahramanmaraş Göksun ilçesinde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri takip ediliyor. 5 Haziran 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...