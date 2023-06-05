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Haberler Fotohaber Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde korkutucu deprem ile sarsıldı! SON DAKİKA 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 20:43 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 20:44

Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde korkutucu deprem ile sarsıldı! SON DAKİKA 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Kahramanmaraş deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesinden geldi. Listeye göre Kahramanmaraş'ın Göksun merkezli bir deprem yaşandı. Afet bölgesinde artçı sarsıntı olduğu düşünülen sarsıntının ardından Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Deprem çevre illerden de hissedildi. 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile fay hattı üzerindeki sarsıntılar takip ediliyor. İşte, Kahramanmaraş deprem son dakika bilgileri…

Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde korkutucu deprem ile sarsıldı! SON DAKİKA 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Son dakika Kahramanmaraş deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Kahramanmaraş son depremler listesi ile takip ediliyor. Bölgedeki artçılar sürerken Kahramanmaraş Göksun ilçesinde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri takip ediliyor. 5 Haziran 2023 Kahramanmaraş deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde korkutucu deprem ile sarsıldı! SON DAKİKA 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

KAHRAMANMARAŞ 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

5 Haziran pazartesi günü saat 19.40'da Kahramanmaraş'ın Aslanbeyçittliği- Göksun ilçesinde meydana gelen deprem 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD depremi yerin 11.41 km altında gerçekleşti. km altında kaydetti.

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Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde korkutucu deprem ile sarsıldı! SON DAKİKA 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

Büyüklük:3.9 (Ml)

Yer: Göksun (Kahramanmaraş)

Tarih: 2023-05-06

Saat: 19:40:47

Enlem: 37.9973 N

Boylam: 36.5663 E

Derinlik: 5.5 km

Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde korkutucu deprem ile sarsıldı! SON DAKİKA 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kahramanmaraş 4.4 şiddetinde korkutucu deprem ile sarsıldı! SON DAKİKA 5 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, büyüklüğü kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Liste, küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Depremlerden merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgileri paylaşılıyor.

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