Giriş Tarihi: 08.05.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 12:59

SON DAKİKA: Kemal Derviş hayatını kaybetti! Kemal Derviş kimdir, hastalığı neydi, neden öldü?

Türk ekonomist ve siyasetçi Kemal Derviş hayatını kaybetmesi son dakika haberi olarak yer aldı. 74 yaşında hayata gözlerini yuman Derviş'in En son Mart 2005'te Center for Global Development iş birliği ile For a Better Globalism (Daha iyi bir Küreselleşme) adlı kitabını yayınladığı biliniyor. 3 Mart 2001 tarihinde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı vazifesine getirildi. Siyasi alanda pek çok görevde bulunan Kemal Derviş kimdir, hastalığı neydi, neden öldü?