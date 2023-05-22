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Haberler Fotohaber MAHMUT ÖZER AÇIKLADI: 29 Mayıs okullar tatil mi olacak? İkinci tur seçiminin ertesi günü 29 Mayıs okullar açık mı , kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:32

MAHMUT ÖZER AÇIKLADI: 29 Mayıs okullar tatil mi olacak? İkinci tur seçiminin ertesi günü 29 Mayıs okullar açık mı , kapalı mı olacak?

Bilindiği üzere Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine gidecek. Pazar günü gerçekleşecek seçim öncesinde 29 Mayıs okullar tatil mi? sorusu gündemde yer aldı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin sonraki günü, Millî Eğitim Bakanlığı tüm ülkede eğitim ve öğretimi bir günlük ara vermiş, öğretmenler de idari izinli sayılmıştı. Bu sebeple 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinin ertesi günü okulların durumu öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Peki, seçimden sonraki gün 29 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Mayıs ders var mı, yok mu? İşte, detaylar…

SON DAKİKA: MAHMUT ÖZER AÇIKLADI! 29 Mayıs OKULLAR TATİL Mİ? İkinci tur seçiminden sonraki pazartesi 29 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, yok mu?

Seçimin ertesi günü okulların durumu milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs seçimlerinin okullarda yapılması ve oy sayma işlemlerinin sabah saatlerine kadar sürmesi sebebiyle pazartesi günü eğitime bir günlüğüne ara verilmişti. 28 Mayıs seçimlerinin de okullarda yapılacak olması ve oy sayma işleminin uzun saatler süreceği düşünülürse 29 Mayıs okullar tatil mi sorusunu akıllara getiriyor. Peki, 29 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi, ders olacak mı? İşte, Mahmut Özer açıklamaları ile seçim sonrası okulların durumu…

SON DAKİKA: MAHMUT ÖZER AÇIKLADI! 29 Mayıs OKULLAR TATİL Mİ? İkinci tur seçiminden sonraki pazartesi 29 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, yok mu?

29 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mayıs Pazartesi günü okulların eğitime 1 gün ara vereceğini şu sözlerle duyurdu;

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SON DAKİKA: MAHMUT ÖZER AÇIKLADI! 29 Mayıs OKULLAR TATİL Mİ? İkinci tur seçiminden sonraki pazartesi 29 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, yok mu?

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz.

Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak."

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