Giriş Tarihi: 22.05.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 14:32

MAHMUT ÖZER AÇIKLADI: 29 Mayıs okullar tatil mi olacak? İkinci tur seçiminin ertesi günü 29 Mayıs okullar açık mı , kapalı mı olacak?

Bilindiği üzere Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine gidecek. Pazar günü gerçekleşecek seçim öncesinde 29 Mayıs okullar tatil mi? sorusu gündemde yer aldı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin sonraki günü, Millî Eğitim Bakanlığı tüm ülkede eğitim ve öğretimi bir günlük ara vermiş, öğretmenler de idari izinli sayılmıştı. Bu sebeple 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinin ertesi günü okulların durumu öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Peki, seçimden sonraki gün 29 Mayıs okullar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Mayıs ders var mı, yok mu? İşte, detaylar…