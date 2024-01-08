SON DAKİKA MALATYA DEPREM | 8 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Malatya’da deprem mi oldu, merkezi,kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR



Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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